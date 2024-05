Causa il maltempo delle ultime ore, è' stata diffusa un’allerta di preallarme con codice rosso per la zona di Varese, diramata dalla protezione civile per rischio idrogeologico

Un violento acquazzone ha travolto la zona a nord di Varese nella tarda mattinata, segnando l’inizio di una settimana che si preannuncia particolarmente difficile sul fronte meteo.

Maltempo, diramata dalla protezione civile l’allerta rossa a Varese

Alle 12:30 di lunedì 20 maggio, la provincia centrale di Varese è stata colpita da un intenso nubifragio, trasformando una semplice pioggia in un temporale devastante.

L’acquazzone ha provocato numerosi allagamenti, nel quartiere di San Fermo, l’acqua ha invaso il refettorio della scuola primaria durante i turni mensa dei bambini, costringendo a interrompere l’alimentazione elettrica. Anche il Centro Grilli, sede delle attività per disabili gestite da Millepiedi, ha subito ulteriori allagamenti. Nonostante l’uso di pompe per svuotare il piano interrato, il centro era già stato colpito da allagamenti la settimana precedente.

Maltempo, la protezione civile dirama l’allerta rossa a Varese

Il Centro di Monitoraggio Rischi Naturali della Lombardia ha emesso un report con un livello di allerta meteo elevato. Per la zona dei laghi e il nord della provincia di Varese, è stata dichiarata un’allerta gialla per temporali e rischio idraulico, e un’allerta arancione per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte. Nella parte bassa della provincia, inclusi l’Altomilanese e il nodo di Milano, è stato diffuso un preallarme con codice rosso per rischio idrogeologico, arancione per rischio idraulico e gialla per temporali.

La situazione è aggravata dalla grande quantità di pioggia già caduta nei giorni scorsi, rendendo il terreno saturo e aumentando i rischi di allagamenti e frane. Le autorità locali invitano i cittadini a mantenere la massima prudenza e a seguire le indicazioni delle protezioni civili per garantire la sicurezza di tutti.