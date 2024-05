Maltempo in arrivo: quando cambierà il meteo in Italia?

Dopo una piccola pausa, di nuovo il maltempo tornerà in Italia. Specialmente nella prima parte della settimana appena iniziata infatti, è previsto il passaggio di una perturbazione, o meglio un ciclone che porterà temporali e nubifragi.

Maltempo in Italia: come cambia il meteo

Abbiamo assistito a un weekend assolato ma di nuovo il meteo riserva delle sorprese per l’Italia. Sulla penisola infatti la settimana appena iniziata, vedrà il passaggio di masse d’aria instabili che dal Nord Atlantico toccheranno il Mediterraneo. Ad alimentarle ci sarà un ciclone che tornerà anche nei prossimi giorni.

Questo porterà nubifragi specialmente al nord. Le temperature caleranno nelle regioni settentrionali ma anche in quelle centrali, tuttavia rimarranno piuttosto miti.

Meteo: stabilità al sud

A partire da mercoledì 22 maggio però la situazione cambierà nuovamente, infatti l’alta pressione dovrebbe portare a una situazione meteorologica più stabile, a partire dal sud ma anche al centro.

Purtroppo invece al nord continuerà l’instabilità, con piogge e temporali frequenti. Gli esperti però chiariscono che non è detto che le giornate saranno interamente piovose, si tratta infatti di fenomeni di breve durata che poi generalmente lasciano spazio al sole.

Meteo: l’ultimo weekend di maggio

L’ultimo weekend del mese sarà caratterizzato dall’instabilità, dovuta a un vortice ciclonico.

Nonostante ciò ripartirà il Piano Caldo messo a punto dal ministero della Salute per prevenire gli effetti negativi delle temperature elevate, occhio quindi ai bollettini sulle ondate di calore e il consiglio come sempre è quello di rispettare semplici accortezze, indicate soprattutto per le persone fragili.