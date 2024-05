Le previsioni meteo della settimana in corso sono abbastanza differenti fra nord e sud dell’Italia. Nelle regioni a nord infatti ci saranno alcuni giorni di maltempo, mentre al centro e al sud ci saranno temperature quasi estive.

Meteo: maltempo al nord

La seconda metà di maggio inizia non troppo bene dal punto di vista meteorologico, al nord della penisola italiana.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, la perturbazione extratropicale che sta interessando il Galles, oscillerà sull’Atlantico per alcuni giorni e questo porterà nubifragi al nord, specialmente in Piemonte e in Valle d’Aosta.

Nuvolosità in Toscana e alcuni temporali brevi sul versante adriatico ma tutto sommato, le zone centrali e del sud saranno interessate da temperature gradevoli e tempo soleggiato.

Meteo: sole al centro e al sud

Specialmente al sud, i protagonisti di questi giorni saranno il sole e il caldo. In Sicilia le temperature raggiungeranno addirittura i 35 gradi, mentre al centro i valori termici oscilleranno intorno ai 30 gradi, compresa la Capitale.

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimo giorni? Ci potrebbero essere picchi fino a 39 gradi nelle regioni più meridionali, mentre al nord il maltempo non allenterà la presa.

Insomma l’Italia è divisa in due e per capire bene il concetto, basti pensare che mentre al sud predominerà il caldo, a Milano sono previsti 120 millimetri di pioggia in soli cinque giorni.

Questa la tendenza almeno fino alla fine della settimana in corso, vedremo poi come evolverà nei giorni seguenti.