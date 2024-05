Allerta arancione a Milano per forti piogge. Rischio frane ed esondazioni in tutta la Lombardia.

Il maltempo arriva a Milano. Diramata l’allerta arancione, con rischio frane ed esondazioni. Il Centro operativo comunale di Milano della Protezione civile si è attivato per monitorare i livelli dei fiumi.

Allerta meteo a Milano: rischio frane ed esondazioni

Il maltempo arriva a Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione. A partire dalle 18 di oggi l’allerta era gialla, per poi diventare arancione a partire dalle 21. Il rischio idraulico sarà giallo dalle 21 e si trasformerà in arancione dalla mezzanotte.

A Milano sono previste forti piogge che andranno avanti fino a domani. Potrebbe aumentare il rischio di eventuali allagamenti ed esondazioni soprattutto dei fiumi Seveso e Lambro, tristemente noti per vari danni già provocati in passato per via del maltempo. Il Centro operativo comunale di Milano della Protezione civile si è attivato per monitorare i livelli dei due fiumi e anche per coordinare eventuali interventi in città

Allerta meteo a Milano: le raccomandazioni della protezione civile

La Protezione civile ha diramato una serie di raccomandazioni per i cittadini, per non trovarsi in situazioni di pericolo. Consigliano di limitare gli spostamenti e non sostare sotto ponti, sotto passaggi, alberi, impalcature, dehors e tende. Suggeriscono anche di evitare di frequentare locali a livello stradale e zone a rischio allagamento, ma anche di proteggere i negozi sul piano strada e mettere al sicuro le auto. Il Comune chiede ai cittadini di mettere in sicurezza gli oggetti e i vasi posizionati sui balconi.