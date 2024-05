Meteo, Italia divisa in due con temporali al Nord e caldo al Sud: “Rischio fenomeni estremi”

Meteo, Italia divisa in due: "Rischio fenomeni estremi"

Nei prossimi giorni l’Italia si dividerà in due, con temporali violenti e rischio grandine al Nord e una fiammata africana con temperature oltre i 30°C al Sud. Un contrasto molto forte, come ha spiegato Antonio Sanò, de ilmeteo.it. Al Nord torneranno piogge e temporali, ma contemporaneamente ci saranno delle giornate estive al Sud, con temperature che sfioreranno i 40°C in alcune zone della Sicilia.

“A causa della rotazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario, ci aspettiamo la contemporanea risalita di una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara, che in seno all’anticiclone africano si espanderà su tutte le nostre regioni centro-meridionali. Su questi settori sono attese temperature ben superiori alle medie stagionali, con punte massime che potrebbero raggiungere i 35°C in Calabria e Puglia e addirittura sfiorerà la soglia dei 38/40°C sulle zone interne della Sicilia” ha spiegato Sanò.

Le previsioni meteo: la differenza tra Nord e Sud

A partire da oggi sono iniziate le precipitazioni sui settori alpini, localmente con temporali. Le temperature al Nord vanno dai 17°C di Aosta ai 23°C di Bologna. Nelle regioni del Centro e in Sardegna il tempo inizia ad essere nuvoloso, con precipitazioni sugli Appennini di Umbria, Marche e Abruzzo. Le temperature vanno dai 22°C di Pescara ai 26°C di Firenze. Giornate asciutte e senza piogge al Sud, con temperature che vanno dai 20°C di Potenza ai 24°C di Bari, che aumenteranno significativamente durante la settimana.