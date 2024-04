Secondo gli esperti del meteo i prossimi giorni in Italia saranno ancora molto caldi, con temperature più alte delle medie stagionali. Il motivo è semplice: è ancora in azione l’anticiclone africano. Qualcosa, però, potrebbe variare nel corso della prossima settimana. Attenzione, in particolare, alla giornata di martedì.

Previsioni meteo: il caldo anomalo

Nei prossimi giorni rimarranno temperature anomale per la stagione. Infatti, sia al Nord, sia al Centro, sia al Sud stiamo vivendo giornate di caldo estivo, pur essendo ancora nella prima metà di Aprile. Insomma, un clima quasi da vacanze d’estate sebbene siamo ancora all’inizio della primavera. Questa situazione, come sappiamo, è dovuta a un anticiclone proveniente dall’Africa del Nord, che ha portato un clima particolarmente caldo per le medie di stagione, cosa che desta particolare preoccupazione per quanto potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Previsioni meteo: la perturbazione

Ma presto cambierà tutto: infatti, già a partire dal prossimo martedì, una parte dell’Italia sarà interessata dal passaggio di una perturbazione di origine atlantica che provocherà un generale calo termico. Le temperature diventeranno a tratti addirittura fresche, riavvicinandosi agli standard climatici che ci si aspetta in questo periodo dell’anno. Questa riduzione termica avverrà un po’ in tutto lo Stivale, ma soprattutto a Nordovest, dove gli effetti delle perturbazioni in arrivo si faranno sentire di più.