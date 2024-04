Maltempo in arrivo! Le previsioni del meteo sembrano parlare molto chiaro, il tempo sta iniziando a peggiorare. Andiamo a scoprire i dettagli e dove il cielo non sarà bello. In alcune zone ci saranno anche delle allerte…

Le previsioni del meteo

In queste prossime ore la situazione metereologica in Italia è destinata a cambiare. Il cielo sarà più instabile, specialmente in alcune zone specifiche. In molte regioni torneranno le piogge, come in Lombardia, in Veneto ed in Emilia Romagna. In altre si attende la neve, come nelle zone dei rilievi alpini, dunque vicino al confine. Inutile dire che le temperature saranno automaticamente più basse.

Meteo, dove sarà più stabile?

Al contrario, ci saranno altre zone della penisola italiana in cui il meteo risulterà essere più stabile. Sono quelle regioni del Centro e del Sud.

Ci saranno allerte?

Sì. E’ già stata diramata una allerta gialla per le regioni dell’Umbria e del Trentino Alto Adige per la giornata di oggi, mercoledì 10 aprile. Oltre che in alcune zone della Lombardia, del Veneto e dell’Abruzzo. Potrebbero esserci infatti piogge o temporali che potrebbero rappresentare fonte di criticità per la loro intensità e per la eventuale presenza di attività elettrice e venti forti.