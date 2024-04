Da diversi giorni oramai, in molte zone d’Italia si nota un cielo dal colore giallo sopra le città. Che cosa sta succedendo? Scopriamolo.

Meteo, il cielo giallo

In tante città italiane è stato presente un cielo giallastro per diverso tempo e, secondo le previsioni del meteo, una nuova situazione del genere potrebbe arrivare. Una tempesta di sabbia potrebbe infatti giungere sull’Italia. E’ la sabbia del deserto la motivazione del colore del cielo…

La mappa del cielo giallo

Rai meteo ha pubblicato una particolare immagine, molto interessante, in cui si nota bene, tramite i dati del satellite #Sentinel5P di #Copernicus, la presenza di questa sabbia nei cieli italiani. Alcune zone della penisola sono di un colore molto scuro, soprattutto al Nord. Questo vale a dire che è proprio quella la zona in cui è presente una maggiore quantità di sabbia e, di conseguenza, di cielo di colore giallo.

Cielo giallo, ci sono rischi?

Sì, di rischi ce ne possono essere. Nonostante le tempeste di sabbia non siano una vera novità, la salute ne può risentire con dei problemi respiratori come, per esempio l’asma. Le conseguenze dei cieli gialli di sabbia però, oltre che per l’uomo, possono esserci pure per l’ambiente.