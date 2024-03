Previsioni del meteo in Italia: in alcune zone cielo giallo?

Quali sono le previsioni del tempo per questi giorni festivi di Pasqua? Pare proprio che in alcune zone d’Italia il cielo sarà giallo…

Previsioni meteo in Italia

Mattia Gussoni ha svelato le previsioni del tempo in Italia all’Adnkronos. Il meteorologo ha spiegato che sarà in arrivo un importante carico di pulviscolo, proveniente dal deserto del Sahara non solo sull’Italia, ma anche sull’Europa. E’ quindi previsto del maltempo per questo fine settimana festivo.

Cieli gialli in Italia?

Secondo quanto spiegato e viste le previsioni, è probabile quindi che il cielo, in alcune zone d’Italia, possa risultare essere giallo a causa della sabbia del Sahara.

Previsioni tra Nord e Sud oggi

Intanto per la giornata odierna le previsioni del tempo sono diverse tra Nord e Sud. L’Italia appare infatti divisa in questo senso. Al Nord potrebbero scatenarsi piogge e temporali. Sopra i 1500 metri potrebbe anche esserci neve. Piogge che saranno previste anche per domani, nel giorno di Pasqua. Per quanto riguarda il meteo al Sud, invece, i cieli saranno soleggiati e le temperature saranno più alte tanto che si avvertiranno i primi caldi di stagione. La stessa cosa è prevista anche per le regioni del Centro Italia.