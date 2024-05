Un tornado è stato segnalato in Lombardia e Veneto in questa giornata di maltempo e temporali al Nord.

Giornata di maltempo in Italia, in modo particolare al Nord, con pioggia e temporali. In Lombardia e in Veneto è stato segnalato un tornado.

Tornado in Veneto: temporali e grandinate al Nord

La giornata di oggi, giovedì 2 maggio 2024, è stata caratterizzata dal maltempo. In modo particolare, si sono verificati forti temporali in Veneto, tra Veronese, Padovano e Vicentino. Sono stati segnalati nubifragi, grandine e raffiche di vento, ma anche un tornado a Montagnana, in provincia di Padova, colpita anche da una grandinata molto intensa. Si tratta della provincia maggiormente colpita dalle piogge. Si va dagli 88mm di pioggia a Padova ai 52mm a Mestrino. Nel Vicentino segnalati 89mm a Caldogno fino a 62mm ad Asiero. Nel Trevigiano 82mm a Fregona fino a 55mm a Follina.

Tornado in Lombardia: segnalazione a Pavia

Un tornado si è formato nella zona di Robbio, in provincia di Pavia. Nelle immagini mostrate sul web si vedono detriti vorticare, fortunatamente senza causare danni. Il maltempo ha colpito tutto il nord dell’Italia, con pioggia, grandine e temporali.