Il maltempo ha colpito il Veneto e il fiume Muson dei Sassi ha rotto un argine ed è esondato a Camposampiero. Alcune case sono rimaste isolate.

Maltempo in Veneto, il fiume Muson rompe gli argini: allagamenti e case isolate

A causa delle forti piogge in Veneto, il fiume Muson dei Sassi ha rotto un argine ed è esondato a Camposampiero, in provincia di Padova. Squadre dei vigili del fuoco e soccorritori fluviali alluvionali sono arrivati sul posto, per evacuare alcune abitazioni rimaste isolate. In arrivo anche un mezzo anfibio dal comando di Verona e personale e mezzi di pompaggio dai comandi dell’Emilia-Romagna. Nella regione ci sono stati diversi allagamenti, che coinvolgono i centri abitati di Asolo, Castelfranco Veneto, Altivole, Casier, Fonte e Mogliano Veneto (Treviso), Quarto d’Altino (Venezia), e Camposampiero (Padova).

Maltempo in Veneto: situazioni critiche a causa delle piogge

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento della situazione meteo, che nelle ultime ore ha registrato l’assenza di precipitazioni. Segnalate, però, diverse situazioni critiche per le piogge intense. La rottura arginale del Muson dei Sassi ha portato le acque a invadere i territori a est, confinati a sud dall’argine del Muson Vecchio. Ci sono stati altri smottamenti di terreno che ostruiscono la viabilità e sono presenti diffusi allagamenti nelle province di Vicenza e Padova. Le previsioni indicano nella mattinata precipitazioni assenti, ma dalle ore centrali potrebbero arrivare altre precipitazioni con rovesci e temporali.