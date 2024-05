Il Piemonte è stato colpito dal maltempo, con forti piogge e temporali. A Torino e Ivrea si sono registrati allagamenti e il Po è sempre più grosso.

Maltempo in Piemonte, piogge e temporali: allegamenti a Ivrea e il Po cresce

Il maltempo torna a intensificarsi sul Piemonte, con piogge e temporali forti. Nelle ultime tre ore, i temporali hanno scaricato oltre 50mm di pioggia tra Torino e Ivrea, dove ci sono stati degli allagamenti. Il Po è sempre più grosso e continua a crescere con le piogge che non si stanno fermando, in attesa di un lieve miglioramento previsto per domani, venerdì 17 maggio.

Maltempo in Piemonte: albero caduto a Biella

Per via del maltempo, a Biella è caduto un grosso albero, in via Matteotti. Un momento di grande paura per i passanti e i residenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale per la viabilità e la messa in sicurezza.