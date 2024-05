Il maltempo continua a creare disagi su gran parte dell’Italia e, in particolare, in diverse regioni del Nord dello Stivale, luoghi in cui piove quasi senza interruzioni da giorni. Risulta essere ancora disperso, l’uomo di 66 anni che ieri è caduto nelle acque del torrente Serenza a Cantù (Como) dopo il crollo di un ponticello.

Maltempo, disagi in veneto: parla Zaia

“Un’alluvione così a maggio non ce l’aspettavamo” – ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia, facendo riferimento alle precipitazioni intense che la sua regione sta affrontando soprattutto nelle ultime 48 ore. La protezione civile ha diramato, per il Veneto, un’allerta rossa, mentre cresce la preoccupazione per una possibile esondazione del fiume Muson. Tanti comuni del padovano si ritrovano alle prese con le inondazioni e la situazione non sembra voler migliorare in tempi brevi.

Maltempo, si cerca ancora il 66enne scomparso nel comasco

Anche in Lombardia, nelle ultime ore, si sono susseguiti diversi temporali che hanno creato disagi in più di una città. Una di queste, per esempio, è stata Mantova, dove gli interventi dei vigili del fuoco si sono sprecati, a causa di tetti scoperchiati, cantine allagate e alberi abbattuti dalle forti grandinate e dalla pioggia incessante. Proseguono, nel frattempo, le ricerche dell’uomo di 66 anni scomparso nel comasco. Era il pomeriggio di ieri, infatti, quando il 66enne, che si trovava su un ponticello insieme a due amici, è precipitato nelle acque del torrente Serenza, dopo il crollo del sostegno. I soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco del comando di Como hanno fatto decollare un elicottero del reparto volo Lombardia per continuare le ricerche.