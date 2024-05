Le previsioni meteo ci hanno purtroppo preso, le forti piogge di questi giorni stanno causando non pochi problemi a Milano, con disagi per treni e mezzi pubblici.

Le previsioni meteo ci hanno visto giusto, un nubifragio ha colpito la città di Milano causando non poche complicazioni. La forte pioggia iniziata da ieri e che potrebbe andare avanti fino a domani ha già causato non poche difficoltà, con disagi per i treni e per i mezzi pubblici. Nel frattempo è stata anche attivata la vasca anti-Seveso per evitare altri problemi.

Nubifragio su Milano

La forte pioggia ha causato allagamenti a Milano già nelle prime ore del mattino, alle 6:30 la città ha già dovuto fare i conti con le prime difficoltà. Nel frattempo si è anche attivata la vasca che protegge da eventuali esondazioni del Seveso, anche perché, stando a quanto dichiarato dall’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli, i livelli del fiume sono già aumentati.

Purtroppo non è solo il Seveso a preoccupare, Granelli ha infatti aggiunto che anche i livelli del Lambro sono aumentati a causa delle forti piogge. E, per evitare altri problemi, la comunità locale è già stata evacuata. L’allerta è quindi massima e nel frattempo i vigili del fuoco sono già intervenuti numerose volte per problemi legati al maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti.

L’allagamento non ha avuto ripercussioni solo sul traffico stradale, ma anche sulle ferrovie di tutta la Lombardia e anche nelle metropolitane di Milano.