Il 23 maggio, data simbolo della lotta alla mafia e anniversario della Strage di Capaci, rappresenta ogni anno un momento di memoria collettiva dedicato a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Proprio in questo contesto di commemorazione, un episodio avvenuto nel Milanese ha riportato l’attenzione sul valore della memoria e sul rispetto dei luoghi che la custodiscono.

“Sfregio ignobile”. Strage di Capaci: gesto choc contro la targa in memoria di Falcone

A Trezzano sul Naviglio, nell’area del Milanese, una targa dedicata alla memoria della Strage di Capaci e a Giovanni Falcone è stata danneggiata da un atto vandalico. L’episodio, avvenuto presumibilmente poco prima del 23 maggio, data simbolo della lotta alla mafia, ha colpito il monumento che ricorda anche le vittime dell’attentato del 1992: Giovanni Falcone, la moglie Francesca (indicata anche come Teresa Morvillo nel testo originale) e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Secondo le ricostruzioni, la lastra sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, probabilmente una mazza, e il danneggiamento è stato notato per primo dagli operatori addetti alla manutenzione del parco.

La vicenda ha assunto particolare rilievo perché avvenuta a ridosso della Giornata della Legalità.

Vandalizzata nel Milanese una targa intitolata a Giovanni Falcone: reazioni istituzionali e condanna del gesto

Il sindaco Giuseppe Luigi Morandi è tornato più volte sull’episodio, evidenziandone la gravità nel contesto delle celebrazioni dedicate alla memoria delle vittime della mafia. In un suo intervento ha infatti dichiarato: “Alla vigilia del 23 maggio in cui si celebra il Giorno della Legalità per ricordare chi ha pagato con il sacrificio la sua lotta contro la mafia, a Trezzano sul Naviglio hanno danneggiato il monumento alla memoria di Giovanni Falcone e di coloro che nel giorno della strage di Capaci hanno perso con lui la vita. Uno sfregio ignobile, un gesto vile ed un atto a dir poco vergognoso che condanniamo con forza. Purtroppo non c’è rispetto neppure per i morti, ma noi non arretriamo di un passo contro i vigliacchi che hanno commesso questo gesto“.

Il sindaco ha definito l’accaduto “Un ignobile atto vandalico“, sottolineando anche: “Non mi spaventa la malavita, mi preoccupa di più che questo sia stato un atto di stupidità. Mi domando cosa stiamo insegnando ai nostri giovani. Se proprio alla vigilia di una ricorrenza così importante viene fatto un atto vandalico di questo tipo, sto perdendo la fiducia nella società. Combattiamo insieme l’ignoranza“.

L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito la propria condanna per quanto accaduto, definendo l’azione come un gesto grave e inaccettabile.