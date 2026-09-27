Momenti di paura a Corsico (Milano) dove i Carabinieri hanno salvato un ragazzo di 28 anni finito nel naviglio privo di sensi. I dettagli di quanto avvenuto.

Corsico, 28enne finisce nel naviglio e perde i sensi: salvato in extremis

Un ragazzo peruviano di 28 anni nella notte tra sabato 26 settembre e domenica 27, è finito nel naviglio a Corsico, nel Milanese, ed è rimasto privo di sensi in balia della corrente.

Fortunatamente il giovane è stato visto da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi e i carabinieri. I militari delle stazioni di Corsico e Settimo Milanese sono stati i primi ad arrivare, con uno di loro che si è subito tuffato per recuperare il giovane e riportarlo a riva.

Corsico, 28enne privo di sensi nei naviglio: le sue condizioni

Il ragazzo di 28 anni finito nel naviglio a Corsico è stato tratto in salvo da un carabinieri che si è subito tuffato per salvarlo. Il giovane è stato poi affidato alle cure del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Palo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Al momento non è chiaro come abbia fatto a finire nel naviglio.

In corso gli accertamenti.