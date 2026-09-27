Ieri sera, sabato 26 settembre 2026, in occasione della festa di San Girolamo a Bari, alcuni ragazzini avrebbero lanciato dei petardi. Nei locali degli scout della parrocchia è scoppiato un incendio.

Shock a Bari, petardo lanciato nel corso della festa patronale: scoppia l’incendio in parrocchia

Nel corso del festeggiamenti di San Girolamo a Bari, alcuni ragazzini avrebbero fatto scoppiare dei mortaretti.

In un locale degli scout della parrocchia è così scoppiato un incendio. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco al fine di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’esponente di Municipio 3 di Bari, Umberto Carli: “un gesto irresponsabile che ha peraltro interrotto i festeggiamenti del Santo Patrono. Auspico che i responsabili vengano individuati.”

Bari, petardi lanciati durante la festa patronale: seri danni in parrocchia

Alcuni ragazzini, secondo quanto ricostruito sino a ora, avrebbero lanciato dei petardi facendo scoppiare un rogo nei locali degli scout della parrocchia a Bari, durante i festeggiamenti patronali. L’incendio ha distrutto le attrezzature e il materiale che vi era custodito, per un danno economico elevato. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite. Al momento i responsabili non sarebbero ancora stati individuati, proseguono le indagini.