Maria Santandrea trovata morta dopo un mese di ricerche: era scomparsa dopo e...

Maria Santandrea trovata morta dopo un mese di ricerche: era scomparsa dopo e...

Maria Santandrea è stata trovata morta dopo un mese dalla scomparsa. Era uscita per fare la spesa.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Maria Santandrea, la donna di 78 anni scomparsa il 27 agosto da Frascineto, in provincia di Cosenza. L’anziana era uscita di casa per andare a fare la spesa a Castrovillari, ma non aveva più fatto ritorno. Dopo settimane di ricerche senza esito, sabato pomeriggio il suo corpo è stato rinvenuto in contrada Marzano, nel territorio di Morano Calabro.

A permettere la scoperta sono stati alcuni motociclisti impegnati in un’escursione off road. Durante il percorso si sono imbattuti in alcuni oggetti abbandonati lungo una strada sterrata. Tra gli effetti personali hanno trovato anche un documento di riconoscimento appartenente alla 78enne e hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Scomparsa mentre fa la spesa: il ritrovamento dopo settimane di ricerche

Gli agenti intervenuti sul posto hanno inizialmente perlustrato la zona senza trovare la donna. Successivamente il raggio delle ricerche è stato ampliato e, poco distante dal punto in cui erano stati rinvenuti gli effetti personali, sono stati individuati i resti di Maria Santandrea. Il corpo si trovava in una posizione più elevata rispetto al luogo del ritrovamento degli oggetti e appariva già in avanzato stato di decomposizione.

Un elemento che potrebbe indicare che il decesso sia avvenuto diverso tempo prima della scoperta, ma che dovrà essere verificato dagli accertamenti medico-legali.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia scientifica e il medico legale, oltre al magistrato di turno. La Procura ha disposto l’autopsia, che dovrà contribuire a chiarire sia la data della morte sia le cause del decesso.

La scomparsa dopo la spesa a Castrovillari

Maria Santandrea era scomparsa il 27 agosto, dopo essere uscita per recarsi a fare la spesa a Castrovillari. I familiari, non vedendola rientrare, avevano immediatamente presentato una denuncia di scomparsa, facendo scattare le ricerche sul territorio. La 78enne era conosciuta anche per la sua passione per le camminate. Proprio per questo, gli investigatori e i soccorritori avevano perlustrato diverse aree nella zona, senza però riuscire a rintracciarla. L’ultimo avvistamento segnalato risaliva alla zona di Conca del Re.

Da quel momento non erano più arrivate notizie della donna, fino al drammatico ritrovamento di sabato. Restano ora da ricostruire le ultime ore di vita di Maria Santandrea e soprattutto le circostanze che l’hanno portata nella zona di contrada Marzano. Saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura, a partire dall’autopsia, a fornire elementi utili per chiarire quanto accaduto.