“Non aspettare un altro giorno, non rimandare il viaggio sognato” e fai in modo che, quando la morte arriverà, “ti trovi vivo“. Erano diventate una sorta di filosofia di vita per Valentina Stragliotto, 27 anni, originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La giovane ha perso la vita il 24 settembre in Sri Lanka, dove si trovava in viaggio insieme a un’amica.

La tragedia si è consumata nella zona di Ella, alla cascata Ravana: Valentina si trovava su un masso nella parte alta della cascata quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per oltre 30 metri.

Soccorsa immediatamente, la 27enne è stata trasportata all’ospedale di Demodara. Le ferite riportate nella caduta erano però gravissime e la giovane è morta al momento del ricovero.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, chiamata a ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti alla caduta.

Chi era Valentina Stragliotto: dalla ginnastica ritmica alla vita da nomade digitale

Valentina era molto conosciuta a Bassano del Grappa. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero a Castelfranco Veneto, per diversi anni aveva praticato ginnastica ritmica nella società Junior 2000, prima di lasciare il Veneto per costruire il proprio percorso professionale all’estero.

Dopo una laurea triennale conseguita in Francia e una specializzazione in Inghilterra, si era trasferita a Brighton, dove aveva iniziato a lavorare nel settore del marketing digitale. La sua attività era legata in particolare all’ottimizzazione dei siti internet, alla pubblicità online e alle strategie multicanale.

Circa un anno fa, però, Valentina aveva deciso di cambiare ancora una volta direzione. Aveva creato Aligned & Free, un progetto di coaching dedicato alla fiducia in se stessi, attraverso il quale aiutava professionisti alle prese con cambiamenti di carriera e insicurezze personali. Tra i temi affrontati c’erano la sindrome dell’impostore, il perfezionismo e il bisogno di approvazione. In quello stesso periodo aveva scelto di rinunciare alla stabilità raggiunta in Inghilterra per viaggiare nel mondo e lavorare come nomade digitale, raccontando sui social le proprie esperienze. In uno degli ultimi video aveva riflettuto proprio sulla necessità di non rimandare ciò che rende felici: “Viviamo nell’illusione di avere tutto il tempo del mondo per fare le cose che amiamo e continuiamo a rimandare dicendo che domani lo faremo. Ma quel giorno non arriva mai“.

Il dolore della famiglia e della comunità di Bassano del Grappa

La passione per i viaggi aveva portato Valentina anche a diventare una delle coordinatrici di WeRoad, piattaforma specializzata nell’organizzazione di viaggi di gruppo. La conoscenza di diverse lingue le aveva permesso di accompagnare numerosi viaggiatori in varie parti del mondo. La notizia della tragedia ha lasciato sgomenti anche i colleghi. “Siamo sconvolti non avevamo idea che le fosse accaduta una cosa tanto terribile” ha raccontato uno di loro. In questo momento la famiglia ha scelto il silenzio. “Non ce la sentiamo di parlare“, hanno fatto sapere i genitori, Fabio Stragliotto e Barbara Zarpellon.

A ricordare Valentina è stato anche l’ex compagno di classe Rafael Marchese, che ha raccontato sui social di aver mantenuto l’amicizia con lei anche dopo la scuola e di aver seguito il suo percorso all’estero. “Aveva ancora molto da dare. Voglio ricordarla con il sorriso“, ha scritto.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, che ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia: “I giovani sono preziosi e la loro scomparsa è una grossa ferita per l’intera comunità“.