Attimi di paura ieri sera, sabato 26 settembre 2026, a Milano, tra Corso Porta Vittoria e Piazza Cinque Giornate. Un uomo di 41 anni avrebbe infatti minacciato i passanti con un coltello, prima di essere investito da un 29enne nel tentativo di fermarlo. I dettagli.

Paura a Milano, 41enne minaccia i passanti con un coltello: automobilista lo investe

Attimi di paura ieri sera, sabato 26 settembre 2026, a Milano dove, intorno alle ore 20.00, tra Corso Porta Vittoria e Piazza Cinque Giornate, un uomo avrebbe iniziato a minacciare i passanti con un coltello. A un certo punto, mentre l’uomo stava, da quanto si apprende, minacciando un passante con l’arma bianca, sarebbe stato investito da un 29enne, che avrebbe cercato di fermarlo.

Sul posto sono giunte subito le autorità e i soccorsi. L’aggressore sarebbe un cittadino lettone di 41 anni con precedenti e ha riportato lesioni a una gamba e una prognosi di 40 giorni.

Milano, indagato per lesioni gravi il 29enne alla guida dell’auto

Il ragazzo di 29 anni che avrebbe investito il 41enne nel tentativo di fermarlo, in quanto stava minacciando un uomo con un coltello sarebbe ora indagato per lesioni gravi.

L’uomo investito invece sarebbe invece indagato in stato di libertà per minacce aggravate.