Sabato 26 settembre, intorno alle ore 20, l’area tra Corso di Porta Vittoria e Piazza Cinque Giornate si trasforma in un teatro di tensione. Diverse persone che passeggiavano per il centro hanno notato un individuo che agitava un coltello minacciando i passanti. Il panico si è diffuso rapidamente e le prime segnalazioni sono state inviate al numero unico di emergenza 112.

Le telefonate, pervenute quasi simultaneamente, hanno descritto lo stesso quadro: un uomo di corporatura media, con la lama visibile, lanciava urla di intimidazione verso chiunque si avvicinasse. La centrale operativa della Questura ha immediatamente attivato le volanti della Polizia di Stato che si sono dirette sul luogo per valutare la situazione e proteggere la popolazione.

Intervento della Polizia e l’incidente stradale

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno trovato il sospetto già a terra. Un’auto, guidata da un cittadino italiano di 29 anni, aveva colpito l’uomo nel punto di incontro tra il viale e la piazza. Il conducente, affermando di aver voluto fermare l’aggressore, ha accelerato per intervenire, ma il risultato è stato un impatto che ha sbalzato l’uomo sul marciapiede.

L’aggressore, un cittadino lettone di 41 anni già noto alle autorità, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Milano con codice giallo. Le valutazioni mediche hanno evidenziato traumi significativi alla gamba con una prognosi di più di 40 giorni di recupero. Il conducente dell’auto è stato trattenuto per le constatazioni preliminari e successivamente denunciato per lesioni aggravate.

Le indagini e le conseguenze giudiziarie

Parallelamente all’intervento sanitario, gli investigatori hanno avviato le procedure penali. Il lettone è stato posto sotto accusa di minacce aggravate reato previsto dal codice penale per chi, in pubblico, minaccia violenza con armi. La sua estraneità al territorio non ha influito sul procedimento, poiché i fatti si sono svolti interamente sul suolo italiano.

Il conducente di 29 anni, invece, è stato segnalato per aver provocato lesioni gravi durante un tentativo di fermare l’attacco. Le autorità stanno valutando se l’azione, seppur con intento di protezione, possa configurare un abuso di diritto o un uso eccessivo della forza. Entrambi gli imputati sono attualmente in stato di libertà, ma con obblighi di presentarsi regolarmente alle autorità competenti.

Questo episodio solleva interrogativi su come la cittadinanza reagisca a situazioni di pericolo improvviso e su quanto sia efficace la risposta immediata delle forze dell’ordine in scenari urbani complessi. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza di denunciare tempestivamente comportamenti violenti, ma ha anche ricordato che intervenire direttamente in situazioni di pericolo può comportare gravi rischi legali.