Un bambino di soli 5 anni è stato investito da un’auto a Torino. Non sarebbe però stato un incidente ma un gesto vendicativo dell’ex compagna del padre del piccolo. I dettagli.

Torino: bambino di 5 anni investito da un’auto

Mentre camminava per strada assieme ai genitori, un bambino di soli 5 anni è stato investito da un’auto, alla guida della quale c’era una donna.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118, col piccolo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo avrebbe riportato un trauma toracico e addominale e sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Non si sarebbe però trattato di un incidente ma forse di un gesto vendicativo dell’ex compagna del padre del piccolo.

Bimbo di 5 anni investito da un’auto a Torino, il padre: “É stata la mia ex”

Alla guida dell’auto che ha investito il bambino di soli 5 anni a Torino c’era la ex compagna del padre del piccolo. La donna è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio, con gli inquirenti che stanno indagando per capire se quanto accaduto non sia stato appunto un incidente ma un gesto vendicativo.

Queste le parole dell’avvocato della donna: “Non ho ancora avuto modo di vederla, ma il fatto che la ragazza e il padre del bambino si conoscessero, non esclude automaticamente l’incidente. Quella dell’incidente è un’ipotesi che terrei in piedi, con la particolarità che le persone si conoscessero. Dalle condizioni del bimbo, credo si possa parlare del fatto che il piccolo sia stato urtato, abbia avuto un contatto con l’auto, non che sia stato investito. Ma non ho ancora elementi sufficienti e non ho potuto parlare con la ragazza, quindi sono soltanto ipotesi. Sembrerebbe che il padre del piccolo l’abbia riconosciuta e che da lì sia emersa la contestazione di volontarietà del gesto. Io non so in che rapporti fosse col padre del bambino, non so se sia l’ex compagno. So soltanto che sarebbe stato quest’uomo a dire di conoscerla. Non so se nel momento di panico di vedere l’accaduto il padre abbia detto ‘la conosco, l’ha fatto apposta’, o se sia stata una coincidenza.”