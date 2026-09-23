Il 23 settembre 2026 Torino è stata teatro di un lutto inaspettato: un bambino di sette anni è stato travolto da un veicolo mentre si recava a scuola in bicicletta. L’evento ha subito coinvolto l’intera cittadinanza, rimettendo al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale per i più piccoli.

Dettagli dell’incidente su corso Regina Margherita

Intorno alle otto del mattino il piccolo Nicolò Di Ciò pedalava sulla pista ciclabile di corso Regina Margherita tra via Montebello e via Tarino, accompagnato dal padre Alessandro, titolare di una ciclofficina situata a pochi metri dal luogo dell’accaduto. Mentre seguiva il padre, una Fiat Punto in transito ha colpito il bambino, sbalzandolo violentemente sul manto stradale.

L’autista, una donna, si è fermata immediatamente per prestare soccorso, ma la gravità del trauma era evidente fin dal primo momento.

Intervento dei soccorsi e percorso ospedaliero

Il 118 è arrivato entro minuti dal sinistro, prelevando il piccolo in condizioni di arresto cardiaco. È stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale Regina Margherita.

Giunti in sala operatoria, i medici hanno riscontrato fratture multiple e un serio politrauma. Nonostante i tentativi di rianimazione e un intervento chirurgico d’urgenza, le lesioni erano troppo estese: nel pomeriggio la notizia della sua morte è stata confermata.

Le indagini della polizia municipale

Subito dopo l’incidente, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato le operazioni investigative. Sono stati sequestrati sia la bicicletta di Nicolò sia l’autovettura dell’autista, per consentire una ricostruzione accurata della dinamica. Testimoni oculari, tra i quali il padre del bambino, sono stati intervistati per fornire ulteriori chiarimenti sul gesto del conducente e sulla velocità del veicolo al momento dell’impatto.

Contesto e riflessioni sulla sicurezza ciclistica

Questo tragico episodio mette in luce le vulnerabilità dei percorsi ciclabili urbani, soprattutto in aree ad alto traffico come corso Regina Margherita. Le autorità comunali avevano già segnalato la necessità di potenziare la segnaletica e di introdurre misure di rallentamento per proteggere i bambini che percorrono quotidianamente queste strade. Il caso di Nicolò, che indossava regolarmente il casco, dimostra che, pur con le precauzioni individuali, il contesto stradale può rappresentare un rischio letale.

Nel frattempo, la comunità di Torino si è stretta intorno alla famiglia Di Ciò, offrendo sostegno emotivo e organizzando iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza in bicicletta. Le indagini proseguono, mentre la città riflette su possibili interventi infrastrutturali per garantire che simili tragedie non si ripetano.