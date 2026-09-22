Una donna è precipitata da un palazzo a Cinisello Balsamo. Le indagini sono in corso.

Una donna di 65 anni è morta nella tarda mattinata di martedì 22 settembre dopo essere precipitata da un palazzo in via del Carroccio 14, a Cinisello Balsamo, nell’hinterland nord di Milano. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, arrivati in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica.

Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Donna precipita da un palazzo: la caduta e i soccorsi

L’incidente si è verificato poco prima delle 12 di martedì.

Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta della 65enne dal palazzo di via del Carroccio.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. I carabinieri hanno quindi effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri

Al momento, secondo quanto emerso nelle prime ore dell’indagine, gli investigatori starebbero valutando anche l’ipotesi di un gesto volontario. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora al vaglio e non di una circostanza accertata.

I militari della compagnia di Sesto San Giovanni stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire la dinamica della tragedia e a stabilire cosa sia avvenuto prima della caduta. Le verifiche proseguiranno per fare piena luce sull’accaduto.