Roberto Vannacci deve dire addio a Futuro Nazionale? Ecco chi ha contestato il nome e il simbolo.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha ammesso l’atto di opposizione presentato da Nazione Futura contro il nome e il simbolo scelti da Roberto Vannacci per il suo partito, Futuro Nazionale. L’iniziativa era stata depositata lo scorso febbraio dall’associazione presieduta da Francesco Giubilei, che contesta la possibile somiglianza tra i due segni distintivi e il conseguente rischio di confusione.

L’ammissione dell’opposizione, tuttavia, non rappresenta una decisione definitiva sulla controversia. Il procedimento entra ora nella fase in contraddittorio, durante la quale le parti potranno presentare le rispettive argomentazioni e documentazione davanti all’ufficio europeo. Il marchio “Futuro nazionale” era stato depositato da Vannacci all’Euipo nel gennaio 2026. La domanda riguardava diversi ambiti, compresi servizi legati alla politica, materiale promozionale e abbigliamento.

Nazione Futura: “Elevato rischio di confusione e somiglianza”

Alla base dell’opposizione presentata da Nazione Futura ci sarebbe, secondo quanto riferito dall’associazione, un presunto rischio di confusione tra il proprio nome e quello scelto da Vannacci. L’organizzazione sostiene inoltre di poter vantare un diritto anteriore sul proprio segno distintivo, in virtù dell’utilizzo del nome e del simbolo nel corso degli anni.

Dopo l’ammissione dell’atto da parte dell’Euipo, Francesco Giubilei e il vicepresidente Ferrante De Benedictis hanno espresso soddisfazione. I due hanno sostenuto che la decisione rappresenterebbe un primo riconoscimento della fondatezza della loro iniziativa e hanno chiesto a Vannacci di modificare il nome del partito.

“Accogliamo positivamente la decisione dell’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale“, hanno dichiarato all’Adnkronos, contestando quella che definiscono una ripresa del nome e del simbolo di Nazione Futura.

Giubilei e De Benedictis hanno inoltre ricordato la storia dell’associazione, attiva dal 2017, rivendicando una presenza territoriale attraverso oltre cento circoli. L’ammissione dell’opposizione, però, non stabilisce che esista effettivamente una violazione del diritto sul marchio: questo sarà uno degli aspetti che dovranno essere valutati nel prosieguo della procedura.

Vannacci replica: “L’opposizione è stata dichiarata ammissibile, non accolta”

Roberto Vannacci ha contestato l’interpretazione data da Nazione Futura alla decisione dell’Euipo. Il leader di Futuro Nazionale ha sottolineato che l’ufficio europeo avrebbe dichiarato ammissibile l’opposizione, senza ancora pronunciarsi nel merito della controversia.

“L’Ufficio non ha accolto la sua opposizione, l’ha semplicemente dichiarata ammissibile“, ha dichiarato Vannacci all’Adnkronos, aggiungendo che Nazione Futura dovrà ancora dimostrare l’esistenza di un diritto anteriore sul proprio nome. Il leader del partito ha inoltre sostenuto che il marchio denominativo “Futuro nazionale” sia già stato registrato a suo nome presso l’Euipo. La documentazione relativa al deposito del marchio era stata resa nota già all’inizio dell’anno.

Vannacci ha poi richiamato anche l’utilizzo del simbolo nella competizione elettorale suppletiva di Reggio Calabria, precisando però che tale circostanza non sarebbe di per sé decisiva nell’ambito della procedura davanti all’Euipo. La controversia è quindi ancora aperta. Il prossimo passaggio sarà il confronto tra le parti davanti all’ufficio europeo, chiamato a valutare le rispettive ragioni e, in particolare, la questione dell’eventuale diritto anteriore di Nazione Futura e della possibile confusione tra i segni. Solo al termine della procedura sarà possibile stabilire quali saranno le conseguenze per il nome e il simbolo di Futuro Nazionale.