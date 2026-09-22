Da fine estate 2026 la rete si è riempita di speculazioni riguardo a una presunta attesa di Chiara Ferragni con il suo nuovo compagno José Hernández. Le foto condivise durante le vacanze a Portofino sul lago di Como e in Sudamerica hanno scatenato un turbine di commenti, ma le dichiarazioni dei più stretti confidenziali hanno subito messo in dubbio la notizia.

Le voci di una gravidanza: origine e diffusione

Nel giro di pochi giorni, gli osservatori dei social hanno notato un possibile pancino sospetto nella silhouette dell’influencer, oltre a scelte di abbigliamento più ampie e fluide. Il fenomeno è stato amplificato da una serie di immagini in cui la Ferragnez indossava capi larghi, tipicamente associati a una figura in cambiamento.

A queste si sono aggiunte notizie di una presunta riduzione del consumo di alcol durante le serate, interpretata da alcuni come un segnale di cautela alimentare tipica della gravidanza.

I tre indizi individuati su Instagram

Un giornalista ha sintetizzato la rete di sospetti in tre elementi ricorrenti: (1) abbigliamento morbido che evita tagli aderenti; (2) assenza di cocktail nelle stories serali; (3) annullamento di un’uscita in barca all’ultimo minuto per motivi “personali”.

Questi spunti hanno alimentato l’immaginario collettivo, anche se nessuno ha fornito una prova tangibile.

Le dichiarazioni degli amici e la verità confermata

Il settimanale Chi ha affidato al giornalista Giuseppe Candela la missione di verificare le dicerie. Nella rubrica “C’è chi dice”, Candela ha riferito di aver parlato con persone vicine a Chiara, le quali hanno negato categoricamente qualsiasi stato di gravidanza. “Persone vicine a Chiara escludono la gravidanza. Non è incinta, l’amore per José, quello sì, procede a gonfie vele” è la frase chiave che ha chiuso il girò di indiscrezioni.

Il contesto sentimentale: José Hernández e la loro storia

José Hernández, manager di origine colombiana residente a Milano da più di dodici anni, ha iniziato una relazione stabile con Chiara a dicembre dello scorso anno. L’intesa è sbocciata durante un viaggio del 2025 in Sudamerica e, a settembre 2026 l’influencer ha volato a Barranquilla per incontrare la famiglia del suo compagno, dove è stata accolta con un biglietto di benvenuto scritto a mano. Nonostante la nuova storia amorosa, la Ferragnez ha conservato la riservatezza, evitando di commentare pubblicamente la vita privata.

Il panorama familiare: Fedez diventa papà per la terza volta

Nel frattempo, il ex marito di Chiara, Fedez ha vissuto un evento significativo: il 16 è nato Edoardo Lupo figlio della sua compagna Giulia Honegger. Questo ha segnato la terza paternità di Fedez, consecutiva ai primi due figli nati durante il matrimonio con Chiara, Leone () e Vittoria (). Nonostante la fine del loro matrimonio, i due ex genitori hanno trovato un equilibrio da genitori separati e continuano a collaborare per il benessere dei due piccoli.

Riflessi del Pandoro-gate

Nel contesto più ampio della vita professionale di Chiara, il caso Pandoro-gate, legato al manager Fabio Maria Damato ha riacceso dibattiti su amicizie e rapporti di lavoro. Dopo un periodo di tensione, Damato ha dichiarato in un’intervista che i legami professionali non dovrebbero trasformarsi in amicizie personali, precisando che i suoi rapporti con Fedez erano di pura circostanza. Sebbene non collegato direttamente alla vicenda della gravidanza, l’episodio ha contribuito a una maggiore attenzione mediatica attorno alla famiglia Ferragni.

Le dichiarazioni delle persone più vicine confermano che non c’è alcun segno di gravidanza, mentre la notizia più rilevante dell’estate 2026 resta l’arrivo del neonato di Fedez. La Ferragnez,