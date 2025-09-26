È finita tra Geolier e Chiara Frattesi? Le voci che infiammano il web

Dall’estate da sogno al silenzio social: viaggi, dediche e scatti romantici lasciano spazio a dubbi. Amore finito per Geolier e Chiara Frattesi?

Sembravano inseparabili, complici e felici, ma qualcosa sembra essere cambiato. Dopo un’estate da sogno trascorsa tra mete esotiche, scatti romantici e dediche social, Geolier e Chiara Frattesi sono improvvisamente spariti dai radar. Il silenzio che avvolge la coppia più chiacchierata del momento ha acceso i riflettori su una possibile crisi: è davvero finito il loro amore o si tratta solo di una pausa di riflessione?

Dalla passione estiva ai dubbi: cosa succede tra Geolier e Chiara Frattesi?

Dopo un’estate 2025 all’insegna di viaggi esclusivi e momenti di grande affiatamento, sembra che tra Geolier e Chiara Frattesi sia calato un improvviso silenzio. La coppia, apparsa fino a poche settimane fa più unita che mai, è scomparsa dalle scene pubbliche e dai social, alimentando una serie di interrogativi tra i fan.

Il loro legame è nato nell’estate dello scorso anno, quando alcuni scatti rubati in Sardegna avevano acceso i primi sospetti. Entrambi reduci da relazioni recenti – Geolier da una lunga storia con Valeria D’Agostino e Chiara da una frequentazione con il calciatore Weston McKennie – sembravano aver trovato equilibrio l’uno nell’altra.

La pubblicazione delle prime immagini ufficiali insieme, condivise durante un viaggio in aereo, aveva suggellato la relazione, attirando allo stesso tempo consensi e critiche da parte del pubblico. Tuttavia, le ultime settimane hanno segnato una brusca frenata, con assenze social e nessuna interazione pubblica che lasciano intuire possibili tensioni.

È finito l’amore tra Geolier e Chiara Frattesi? L’indiscrezione

A rafforzare l’ipotesi di una crisi sono arrivate le dichiarazioni di Alessandro Rosica, noto esperto di cronaca rosa, secondo cui la relazione tra il rapper napoletano e l’influencer romana sarebbe ormai al capolinea. L’esperto avrebbe insinuato che Chiara non fosse realmente coinvolta dal punto di vista sentimentale, ma più interessata agli aspetti materiali e al prestigio sociale derivanti dalla relazione.

“Si usavano a vicenda. Lui aveva la ragazza social carina, lei il conto in banca“.

Secondo Rosica, quindi, entrambi avrebbero tratto beneficio da un’unione più strategica che affettiva. Nonostante le ipotesi e le accuse, i diretti interessati al momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, preferendo mantenere un profilo basso.