La relazione tra Geolier e Chiara Frattesi, anche se non è stata ufficializzata dai diretti interessati, prosegue a gonfie vele. I due sono stati pizzicati insieme in Sardegna, nella villa del rapper.

Geolier e Chiara Frattesi insieme in Sardegna

Il settimanale Chi ha beccato Geolier e Chiara Frattesi in Costa Smeralda, in Sardegna, nella villa del rapper. Anche se i due non hanno mai ufficializzato la relazione, gli scatti mostrano una complicità non indifferente. A questo punto, la cosa si fa seria e da flirt estivo potrebbe tranquillamente trasformarsi in storia d’amore.

Geolier e Chiara Frattesi: stessa villa in Sardegna

Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano Geolier e Chiara Frattesi mentre si godono una giornata di relax in piscina, nella villa del rapper. Non ci sono baci o slanci passionali, ma scherzi, risate e tanta complicità. Il fatto che non siano usciti dalla villa dimostra che, almeno per il momento, non hanno intenzione di ufficializzare la relazione.

Con chi sono Geolier e Chiara?

E’ bene sottolineare che Geolier e Chiara non sono soli nella villa in Sardegna, ma in compagnia della famiglia di lui e del suo staff. Questo significa che le persone a loro più vicine sono al corrente della relazione. Insomma, manca solo un’uscita pubblica per ufficializzare la love story. Probabilmente, se la storia dovesse superare l’estate, i due potrebbero pensare di uscire allo scoperto.