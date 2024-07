Geolier, la nuova fidanzata è Chiara Frattesi: vacanza extra lusso in Sardegna

Geolier ha definitivamente archiviato la storia d’amore con Valeria D’Agostino. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova fidanzata è Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide.

La nuova coppia dell’estate 2024 è quella formata da Geolier e Chiara Frattesi. Secondo la cronaca rosa, il rapper napoletano e la sorella del calciatore Davide si sono conosciuti durante una vacanza extra lusso in Sardegna. Pare che il cantante sia talmente cotto che le ha pagato tutto il soggiorno in terra sarda.

Geolier e Chiara Frattesi: le relazioni precedenti

Fino a qualche settimana fa, Geolier era fidanzato con Valeria D’Agostino, mentre la scorsa primavera Chiara Frattesi era felice con il calciatore Weston McKennie. Quando entrambi hanno archiviato le loro relazioni, si sono incontrati ed è scoppiata la passione. In vacanza in Sardegna, i due ne stanno approfittando per conoscersi meglio.

Stando a quanto sostengono i beninformati, la passione tra Geolier e Chiara è scoppiata proprio in Sardegna. Entrambi hanno pubblicato post social della vacanza, ma non si sono mai immortalati l’uno accanto all’altra. Molto probabilmente, prima di ufficializzare la relazione, i due vogliono conoscersi meglio e avere la certezza che la love story con si sciolga come neve al sole.