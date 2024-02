Sicuramente tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 c’è il rapper napoletano che con il suo brano “I p’ me, tu p’ te” ha conquistato molti italiani

Geolier si è affermato come uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024 con il suo brano “I p’ me, tu p’ te”, conquistando l’approvazione di numerosi italiani, oltre che dei suoi connazionali napoletani.

Sanremo 2024: la rivincita di Geolier dopo il festival

Tuttavia, attorno a lui si sono accese diverse polemiche: sul testo in napoletano stretto, sulla controversa vittoria nella serata delle cover insieme a Guè, Luché e Gigi D’Alessio, e poi sul televoto.

Alcuni sostenevano che Geolier, dominando il televoto, sia stato ostacolato da un presunto “boicottaggio” da parte di chi gestiva il sistema, favorendo Angelina Mango. Nonostante abbia ottenuto oltre il 60% delle preferenze del pubblico, la vittoria finale teneva conto anche dei giudizi di stampa, TV e web (33%) e delle radio (33%), risultando alla fine trionfatrice l’ex allieva di Amici.

Geolier, dopo la serata delle cover, ha subito fischi dal pubblico dell’Ariston e sui social molti hanno sostenuto che avrebbe dovuto vinceren Agelina Mango per la sua esibizione di “La rondine”, brano del padre.

Sanremo 2024: la rivincita di Geolier dopo il festival

Infastidito, Geolier ha dichiarato di essersi solo esibito e di non aver rubato nulla. Tornato a Napoli, ha compiuto un gesto significativo: affacciandosi dal balcone di casa, ha ringraziato i suoi fan e, in risposta ai fischi subiti, li ha invitati a fischiarne a loro volta agli spettatori del teatro di Sanremo.

Sembra che lo smacco della serata delle cover non sia ancora dimenticato, ma Geolier può considerarsi soddisfatto, piazzandosi al secondo posto al Festival e preparandosi per un lungo tour in Italia con tre concerti evento al Maradona di Napoli.