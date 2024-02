Dopo il Festival di Sanremo 2024, Geolier è tornato nella sua adorata Napoli. Il rapper ha trovato tantissimi fan pronti a festeggiarlo e lui non ha potuto fare altro che ringraziarli per il sostegno che gli hanno dimostrato durante la kermesse.

Geolier acclamato a Napoli dopo Sanremo: fan in delirio

Il Festival di Sanremo 2024 è stato un trionfo per Angelina Mango, che si è portata a casa la vittoria, ma anche per Geolier che ha conquistato il secondo posto. Il rapper, però, non può dirsi contento al 100% perché la sua partecipazione è stata contornata da polemiche squalide e inutili. Tornato nella sua adorata Napoli, ha trovato tantissimi fan ad attenderlo sotto casa.

Le parole di Geolier ai fan

Napoli è letteralmente impazzita per Geolier. I fan hanno atteso per ore il suo ritorno a casa e quando è arrivato si sono fatti trovare pronti per festeggiarlo come si deve. Cori, striscioni e dimostrazioni d’affetto: il rapper è apparso emozionato e grato per l’affetto della sua gente. Ha dichiarato:

“Ma io ho vinto perché ho tutto questo qui… Prima hanno fischiato loro, adesso fischiamo noi”.

Napoli: il rione in festa per Geolier

I fan, radunati sotto casa di Geolier, hanno intonato I p’ me, tu p’ te, la canzone con cui il rapper si è fatto conoscere al Festival di Sanremo 2024. Il rione Gescal, nel quartiere di Miano a Napoli, è letteralmente esploso: le polemiche, davanti a tutto ciò, sono ancora più inutili.