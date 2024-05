Tragedia in moto: Matteo Monfrini muore a 36 anni in ospedale

Incidente in moto: Matteo Monfrini perde la vita a 36 anni dopo il ricovero i...

Incidente in moto: Matteo Monfrini perde la vita a 36 anni dopo il ricovero

La vittima dell'incidente in moto, avvenuto lo scorso 28 aprile, lungo la provinciale Francesca, è morto al Papa Giovanni XXII di Bergamo

Purtroppo non ce l’ha fatta Matteo Monfrini, 36 anni, il ragazzo è morto presso l’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo dopo essere giunto lo scorso 28 aprile in codice rosso a seguito di un tragico incidente con la sua moto a Cologno. Nella giornata di venerdì 3 maggio, la chiesa del Beato Frassati a Melzo ha accolto un’ampia partecipazione per il suo funerale. La sua giovane età e la sua vita trasferitasi da Melzo a Treviglio rendono la sua perdita ancora più difficile da accettare.

Il tragico incidente

Domenica 28 aprile, lungo la provinciale Francesca tra Ghisalba e Cologno al Serio, un tremendo incidente ha sconvolto la vita di Matteo Monfrini, 36enne originario di Melzo (Milano) ma ormai residente a Treviglio. Mentre viaggiava in sella alla sua moto, il ragazzo è stato coinvolto in una tragedia ancora senza spiegazioni. Un auto, guidata da un 71enne, uscendo da una strada laterale, ha incrociato la sua strada.

L’impatto è stato terribile: la moto ha colpito la portiera anteriore destra dell’auto, scaraventando Monfrini sull’asfalto con forza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi dei soccorritori, la sua battaglia per la vita è stata persa dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale.