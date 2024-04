Tragico incidente a Prato. Un centauro di 28 anni ha perso la vita nello schianto. La vittima si chiama Stefano Mamone ed era originario di Poggibonsi.

Tragico incidente a Prato tra auto e moto

Un tragico incidente si è verificato intorno alle 4 di ieri mattina, lungo l’asse Mezzana Perfetti Ricasoli, a Prato. La vittima è Stefano Mamone, 28enne originario di Poggibonsi, che ha vissuto a lungo a Colle Val d’Elsa e si era trasferito a Prato con i genitori, per poi andare ad abitare a Sesto Fiorentino con la compagna.

Secondo la prima ricostruzione, sembra che il giovane stesse percorrendo la strada in modo per andare a lavorare, quando avrebbe sorpassato l’autocarro che lo precedeva. Nel compiere la manovra avrebbe invaso la corsia opposta di marcia sulla quale viaggiava un’auto condotta da una donna che rientrava a casa. Lo scontro è stato frontale e poi la moto ha urtato anche un camion. Coinvolta anche una seconda auto, senza conseguenze per il conducente.

Incidente a Prato: morto centauro di 28 anni

Lo schianto tra la moto e la prima auto è stato terribile e le condizioni di Stefano Mamone sono apparse subito molto gravi. L’uomo è stato soccorso, stabilizzato e portato al pronto soccorso di Careggi, dove medici e personale sanitario hanno cercato di salvargli la vita. Purtroppo il 28enne è deceduto poco dopo. La conducente dell’auto è stata ricoverata.

I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. La tragedia ha riportato l’attenzione sulla pericolosità della Mezzana Perfetti Ricasoli che nel 2023 ha ottenuto il triste record di “maglia nera” per il numero di incidenti.