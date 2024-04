Ha 16 anni il ragazzo che è caduto da cavallo a Senorbì, in Sardegna. Il trauma è stato così violento, che ora si trova in coma presso il Brotzu, dove è ricoverato.

Drammatico incidente in Sardegna

Un ragazzo di 16 anni è in coma al Brotzu, dopo essere caduto da cavallo a Senorbì, comune del sud della Sardegna, nel pomeriggio di sabato 20 aprile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando ha sbattuto la testa a terra violentemente, in località di Santa Mariedda.

Lo studente era insieme a un amico, anche lui minorenne, il quale sta collaborando con chi indaga per ricostruire al meglio la vicenda.

I soccorsi per il ragazzo caduto da cavallo in Sardegna

I soccorsi sono arrivati subito sul posto, grazie alla tempestiva chiamata effettuata proprio dall’amico.

Così il giovane è stato portato al Brotzu in eliambulanza, ora i carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.

Il fatto è avvenuto in una zona di campagna che si trova nella periferia di Senorbì e in un primo momento, è stato riportato dai siti in maniera piuttosto frammentaria.

In primo luogo dall’Unione Sarda, che riporta le cronache della regione. Già da subito si è capito che l’incidente era molto grave, infatti il giovane è stato trasportato via in codice rosso e in stato di incoscienza.

Il 16enne sarebbe stato disarcionato dal cavallo e ora si trova nel reparto di Rianimazione ma non abbiamo ulteriori informazioni in merito, anche perché la situazione è particolarmente delicata e l’ospedale mantiene il riserbo.

Ignota anche l’identità del giovane, sappiamo solo che il suo nome viene abbreviato con S. ed è originario proprio di Senorbì.