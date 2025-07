Stava facendo rientro a casa dopo una serata tra amici, poi il dramma. Il 24enne Alessandro Nebbiolini è deceduto dopo che la sua auto è finita nelle acque del

Naviglio. La tragedia si è consumata a Corsico, alle porte di Milano: il giovane aveva passato le ore precedenti insieme ad alcuni amici per un festeggiamento e,

dopo averli salutati, stava facendo ritorno alla sua abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal luogo nel quale il grave incidente è avvenuto.

Ecco che

cosa hanno accertato le autorità dopo la prima ricostruzione dei fatti.

Drammatico incidente a Corsico: auto nel naviglio, morto 24enne

Il grave sinistro stradale che ha coinvolto il 24enne si è verificato nel cuore della notte, intorno alle 2:30, a pochi passi dalla casa dela vittima. Il veicolo da

lui guidato è andato a finire, senza coinvolgere altri mezzi, nel naviglio a Corsico. É probabile, ma i rilievi raccolti dovranno accertarlo, che il ragazzo abbia

improvvisamente perso il controllo dell’auto, a bordo della quale si trovava da solo.

Sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito un rumore piuttosto forte, ad affacciarsi alle finestre e allertare per primi i soccorsi. Quando le ambulanze del 118

sono giunte in loco però per Alessandro non c’era più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso: sarebbe morto sul colpo. Non sono state al momento

rilasciate indicazioni in merito all’esatta dinamica dell’incidente alla quale stanno lavorando i carabinieri di Corsico anche mediante l’analisi dei filmati delle

telecamere di videosorveglianza.

Al momento, in ogni caso, non vi sarebbero elementi che lascerebbero ipotizzare il coinvolgimento di altri veicoli. Per recuperare il mezzo e mettere l’area in

sicurezza ci sono volute diverse ore.