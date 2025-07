Spara alla festa della nipotina: tragedia familiare a Marotta di Mondolfo, nel Pesarese. Sandro Spingardi, 71 anni, ha fatto irruzione in un casolare dove si stava celebrando la festa di compleanno di una bambina e ha aperto il fuoco. Una donna, sua cognata, è morta sul colpo; un’altra è rimasta ferita.

Spara e uccide la cognata durante la festa della nipote

Durante la festa di compleanno di una bambina di 5 anni a Marotta di Mondolfo, la giornata di festa si è improvvisamente trasformata in tragedia. Sandro Spingardi, 71 anni, ha fatto irruzione nel casolare dove si stavano celebrando i festeggiamenti, sparando contro la cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, che è morta sul colpo, e ferendo gravemente la figlia 28enne, Kenia Cassia Vaca, ricoverata in ospedale.

L’uomo, dopo il gesto, si è barricato nella casa insieme alla vittima fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato in serata. Nel frattempo, una donna è riuscita a mettere in salvo i cinque bambini presenti alla festa.

Spara e uccide la cognata durante la festa della nipote: si indaga sul movente

Il movente che ha scatenato la violenza appare legato a questioni futili, come rumori o schiamazzi, ma si inserisce in un contesto di antichi dissapori familiari mai risolti. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un acceso diverbio con i presenti poco prima di sparare, probabilmente motivato da rancori accumulati nel tempo e da tensioni irrisolte.

Dopo l’alterco, Spingardi si è allontanato per recuperare la pistola regolarmente detenuta, tornando poi per compiere il gesto. Le autorità stanno indagando per chiarire con esattezza le cause che hanno portato alla tragedia, cercando di ricostruire il rapporto tra l’uomo e la famiglia della vittima.