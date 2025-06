Dramma sfiorato durante una partita di calcio a 8 della categoria under 13 in un circolo sportivo alla periferia di Tivoli, nei pressi di Roma.

Durante partita di calcio, spara un colpo dalla finestra: ferita una donna

Una mamma 42enne è stata infatti colpita a una braccio da un proiettile mentre stava guardando la partita e trasportata in ospedale in codice rosso.

Durante le indagini, la polizia ha avuto modo di individuare il villino da cui è stato sparato il colpo, a circa 50 metri dal campo di gioco. Nel giardino dell’abitazione c’era il 56enne Vincenzo Cendamo che, una volta in casa, ha velocemente afferrato una rivoltella Beretta calibro 7.65 da un comodino e ha tentato di fare fuoco contro gli agenti, per poi essere disarmato e arrestato.

Dopo il colpo di proiettile, rinvenuto arsenale in casa: arrestato

Nella sua abitazione è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale, ora sequestrato, tra cui due pistole Beretta, una scacciacani, due armi storiche e un arco con 29 frecce. L’ogiva estratta dal polso della spettatrice ferita è compatibile con una delle armi dell’uomo, che è stato messo in manette per tentato omicidio, detenzione di armi abusiva, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La donna non si trova in pericolo di vita, tuttavia ha una prognosi di 30 giorni. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Tivoli.