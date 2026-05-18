Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 18 al 26 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 18-24 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 sono Toro, Cancro e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Capricorno.
Oroscopo settimana 18-24 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana complicata dal punto di vista sentimentale con litigi e discussioni con il partner che potrebbero essere all’ordine del giorno, tanto che alcuni di voi potrebbero mettere in dubbio la relazione.
- Toro: super settimana in vista, sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio, diverse saranno infatti le soddisfazioni personali. In amore nella coppia tutto procede a gonfie vele.
- Gemelli: settimana a due facce, molto positiva sul lavoro, con possibili nuove collaborazioni in vista, negativa in amore, specie per i single che vivranno un periodo poco fortunato.
- Cancro: che periodo fortunato sta iniziando per voi! Venere entrerà finalmente nel vostro segno e darà il via a settimane molto positive a livello amoroso, soprattutto per i single. Anche sul lavoro settimana top.
- Leone: settimana così così, ci saranno momenti di gioia alternati ad altri di difficoltà, specie sul lavoro dove gli imprevisti potrebbero essere all’ordine del giorno.
- Vergine: settimana difficile, nulla sembrerà andare come avete pianificato. Le stelle infatti vi volteranno le spalle, specie nei primi giorni, starà a voi reagire nel modo migliore ai momenti no.
- Bilancia: settimana a due facce. Se sul lavoro le cose andranno nel verso giusto senza troppi intoppi, lo stesso non si può dire dal punto di vista sentimentale, con malumori nella coppia.
- Scorpione: che bella settimana vi attende! Emozioni e novità per voi questa settimana, specie sul lavoro dove arriverà una proposta di collaborazione davvero inaspettata.
- Sagittario: settimana così così, l’umore non sarà dei migliori, soprattutto a causa di problemi sul lavoro. Dal punto di vista sentimentale andrà un pò meglio.
- Capricorno: settimana no, diversi gli imprevisti e i contrattempi che vi metteranno i bastoni tra le ruote. Inoltre nervosismo e stanchezza vi accompagneranno tutta la settimana.
- Acquario: settimana a due facce, i primi giorni saranno un pò sottotono, soprattutto a causa del troppo nervosismo. La seconda parte della settimana invece andrà meglio, specie in amore.
- Pesci: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, con passione e romanticismo protagonisti. Sul lavoro invece occhio a qualche discussione di troppo con i colleghi.