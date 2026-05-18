Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 18 al 26 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 18-24 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 sono Toro, Cancro e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Capricorno.

Oroscopo settimana 18-24 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: