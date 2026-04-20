Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 20-26 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana 20-26 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 per ogni segno zodiacale: