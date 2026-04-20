Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 20-26 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.
Oroscopo settimana 20-26 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: ottima settimana in vista. Sul lavoro alcuni di voi potrebbero anche ricevere una nuova proposta di collaborazione davvero inaspettata. In amore tanta magia per le coppie.
- Toro: settimana no dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro possibili tensioni con i colleghi.
- Gemelli: settimana nel complesso positiva, in amore qualche battibecco ma nulla che non si risolverà per il meglio. In ambito lavorativo grandi novità da metà settimana.
- Cancro: settimana così così, specie dal punto di vista sentimentale. Per i single infatti non è questo il periodo giusto per farsi avanti. Sul lavoro invece tutto nella norma.
- Leone: che bella settimana vi attende! Passione e romanticismo saranno al centro delle vostre giornate, che ci scappi anche la proposta di nozze? Anche sul lavoro ottima settimana.
- Vergine: settimana positiva dal punto di vista lavorativo, con diverse soddisfazioni personali, negativa invece dal punto di vista sentimentale, con vecchi malintesi che torneranno a galla.
- Bilancia: settimana no, ogni cosa sembrerà remarvi contro, le stelle vi invitano infatti affrontare ogni sfida quotidiana con lo spirito giusto e con tanta calma e pazienza.
- Scorpione: settimana nel complesso serena, non mancheranno gli imprevisti, sia nel privato che sul lavoro, ma nulla che non si risolverà per il meglio. Occhio a un pò di nervosismo a metà settimana.
- Sagittario: settimana no, diversi i contrattempi che vi metteranno di cattivo umore e vi porteranno sia a performare al di sotto delle vostre potenzialità, sia a discutere con amici e colleghi.
- Capricorno: settimana positiva in amore, con momenti magici da vivere assieme al partner, negativa sul lavoro, con diversi imprevisti che vi metteranno in difficoltà.
- Acquario: ottima settimana in vista, sia in amore che sul lavoro. Per i single grandi novità in arrivo, qualcuno dal vostro passato che non avete dimenticato potrebbe farsi vivo.
- Pesci: settimana di alti e bassi, con la stanchezza che si farà sentire da metà settimana e che rischia di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità. In amore qualche battibecco di troppo.