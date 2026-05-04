Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 4-10 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 sono Cancro, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Sagittario.

Oroscopo settimana 4-10 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: