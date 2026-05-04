Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 4-10 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 sono Cancro, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Sagittario.
Oroscopo settimana 4-10 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana a due facce, ottima per quanto riguarda il lavoro, un pò meno per quanto riguarda l’amore, con possibili tensioni con il partner a partire da giovedì.
- Toro: settimana complicata, sotto ogni punto di vista. Le stelle vi remano contro e nulla vi sembrerà andare come pianificato ma tranquilli, è solo un momento passeggero.
- Gemelli: settimana nel complesso serena e positiva, non mancheranno gli imprevisti, specialmente nei primi giorni, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi.
- Cancro: super settimana in vista! L’umore è alle stelle e tutto vi sembrerà possibile. E’ ora di mettere da parte i tanti dubbi e vivere appieno ogni singola giornata.
- Leone: in amore sarà una settimana davvero super, all’insegna di passione e romanticismo.
Attenzione per alla sfera lavorativa, con possibili discussioni accese con i colleghi.
- Vergine: settimana no, sul lavoro tanti imprevisti rischieranno di non farvi performare al meglio, anche in amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno.
- Bilancia: l’amore va talmente bene che questa settimana potrebbe arrivare la fatidica proposta di matrimonio! Grandi occasioni anche per i single! Sul lavoro settimana top.
- Scorpione: settimana così così, dal punto di vista sentimentale non è un periodo fortunato, specie per i single. Sul lavoro difficoltà nella prima parte della settimana.
- Sagittario: settimana difficile, nervosismo e stanchezza rischieranno infatti di ripercuotersi sia a livello lavorativo sia a livello personale, con possibili litigi con amici e familiari.
- Capricorno: settimana molto positiva con sorprese in arrivo a partire da mercoledì. Sia in amore che sul lavoro tutto procede a gonfie vele, non vi resta che godervi il momento.
- Acquario: settimana nel complesso tranquilla, senza troppi intoppi. Attenzione solamente a un eccessiva stanchezza a partire da mercoledì che potrebbe ripercuotersi sulle vostre performance lavorative.
- Pesci: settimana a due facce, inizierà nel migliore dei modi, poi attenzione a qualche imprevisto di troppo, soprattutto a livello lavorativo. Molta fortuna invece nel weekend.