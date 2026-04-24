Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 25 e 26 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 25-26 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 25 e 26 aprile 2026 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Sagittario.
Oroscopo weekend 25-26 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 25 e 26 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: weekend magico per chi è in coppia, con passione e romanticismo che saranno super protagonisti. Domenica anche tanto divertimento assieme agli amici di sempre.
- Toro: weekend all’insegna della stanchezza, avete davvero bisogno di ricaricare le energie dopo un periodo davvero stressante.
Consigliate quindi attività rilassanti.
- Gemelli: sabato sarà una giornata no, possibili infatti discussioni in famiglia che vi metteranno di cattivo umore e rischieranno di rovinare i vostri progetti per la domenica.
- Cancro: weekend nel complesso positivo, da trascorrere all’aria aperta a fare ciò che amate. Un pò di stanchezza si farà sentire, cercate quindi di dedicare il giusto tempo al riposo.
- Leone: weekend all’insegna della fortuna, tutto andrà secondo i vostri piani e, inoltre, i single potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata da parte di qualcuno di speciale.
- Vergine: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata sottotono all’insegna del nervosismo e dei malintesi, domenica invece tornerà il sorriso e vivrete una giornata super appagante.
- Bilancia: dopo una settimana difficile piena di imprevisti, nel fine settimana le cose cominceranno lentamente a migliorare, soprattutto a livello sentimentale con l’armonia di coppia che tornerà.
- Scorpione: weekend no, le stelle vi volteranno le spalle questi due giorni, diversi infatti potrebbero essere imprevisti e contrattempi, alcuni che vi costringeranno a rivedere i vostri piani.
- Sagittario: weekend così così, il nervosismo che vi accompagna da giorni sarà ancora presente, in particolare nella giornata di domenica, con litigi e discussioni possibili con amici e parenti.
- Capricorno: nel complesso sarà un fine settimana sereno e tranquillo, nessun imprevisto da segnalare, solo un pò di stanchezza nella giornata di domenica. Cercate quindi di riposarvi.
- Acquario: che bel fine settimana vi attende! Nella coppia le cose non potrebbero andare meglio, alcuni di voi vivranno una serata davvero super romantica che non vi aspettavate!
- Pesci: sabato sarà una giornata un pò stressante, sono tante le cose da fare che potrebbero mettervi in difficoltà. Domenica invece spazio sia al relax al divertimento.