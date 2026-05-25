Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 25-31 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 maggio 2026 sono Toro, Cancro e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Scorpione e Acquario.
Oroscopo settimana 25-31 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana a due facce, se dal punto di vista lavorativo sarà una settimana ricca di soddisfazioni, in amore non sarà lo stesso, con litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno.
- Toro: che bella settimana vi aspetta, soprattutto dal punto di vista lavorativo, con possibili promozioni in vista per tanti di voi. Questa sarà anche una settimana ricca di divertimento.
- Gemelli: in amore sarà una settimana molto positiva, tanto che alcuni di voi si sentiranno pronti per andare a convivere. Sul lavoro invece qualche imprevisto di troppo, specie nei primi giorni.
- Cancro: Venere è dalla vostra parte e vi regalerà una settimana magica dal punto di vista sentimentale, con passione e romanticismo super protagonisti. Anche sul lavoro settimana positiva.
- Leone: settimana complicata da ogni punto di vista, sul lavoro gli imprevisti rischiano di non farvi performare al meglio, in amore possibili discussioni con il partner per vecchi malintesi.
- Vergine: una settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno i contrattempi, specie a partire da metà settimana dove anche la stanchezza si farà sentire.
- Bilancia: settimana no, il nervosismo vi terrà compagnia un pò tutti i giorni e rischierà di ripercuotersi sia a livello lavorativo sia nelle vostre relazioni interpersonali.
- Scorpione: settimana complicata a livello sentimentale, col litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno. Sul lavoro andrà decisamente meglio, con possibili nuove collaborazioni in vista.
- Sagittario: settimana così così, si alterneranno momenti positivi ad altri negativi, soprattutto a livello lavorativo dove dovrete stare attenti a possibili screzi con i colleghi.
- Capricorno: settimana molto fortunata e positiva, in quanto molti di voi riusciranno finalmente a risolvere alcune questioni in sospeso da davvero troppo tempo.
- Acquario: settimana difficile, sia in amore sia sul lavoro. Col partner possibili tensioni legate a questioni mai risolte del tutto, sul lavoro diversi potrebbero essere i contrattempi.
- Pesci: settimana serena e tranquilla, anche se avete davvero bisogno di un pò di riposo dopo un periodo davvero estenuante, quindi cercare di sfruttare il tempo libero per del sano relax.