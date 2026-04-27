Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 sono Gemelli, Vergine e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: