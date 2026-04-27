Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 sono Gemelli, Vergine e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.
Oroscopo settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda l’amore, con forti emozioni a metà settimana. Un pò meno sul fronte lavorativo, con diversi imprevisti.
- Toro: settimana no, sul lavoro saranno diversi gli imprevisti e le difficoltà, possibili anche discussioni con i colleghi. Anche in amore non è una settimana particolarmente fortunata.
- Gemelli: che settimana super vi attende, specie in amore! Per le coppie passione e romanticismo saranno super protagonisti ma attenzione, i single potrebbero conoscere qualcuno di molto speciale!
- Cancro: settimana così così, sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale le cose non vanno come vorreste, ma da venerdì il sorriso potrebbe lentamente tornare.
- Leone: ottima settimana in vista, in amore nella coppia procede tutto a gonfe vele anzi, per alcuni di voi inizierà a prendere piede l’idea di andare a convivere. Anche sul lavoro settimana ok.
- Vergine: settimana piena di sorprese ed emozioni! Chi cerca lavoro potrà ricevere una telefonata inaspettata, e in amore qualcuno potrebbe invece ricevere la fatidica proposta!
- Bilancia: settimana difficile, la stanchezza e il nervosismo saranno infatti protagonisti un pò tutti i giorni e rischieranno di crearvi problemi sia a livello affettivo sia a livello lavorativo.
- Scorpione: una settimana a due facce, inizierà molto bene, con tanta fortuna e buon umore, finirà invece con qualche delusione di troppo, specie dal punto di vista affettivo.
- Sagittario: settimana no, il nervosismo rischierà di farmi performare al di sotto delle vostre potenzialità sul lavoro e anche in amore occhio a vecchi malintesi che potrebbero tornare a galla.
- Capricorno: settimana nel complesso serena, anche se non mancherà qualche imprevisto, specie a metà settimana. Attenzione anche a una eccessiva stanchezza, cercate di riposarvi quando potete.
- Acquario: settimana sottotono, stanchezza e nervosismo saranno protagonisti delle vostre giornate. Attenzione soprattutto a partire da giovedì, quando le stelle vi volteranno le spalle.
- Pesci: settimana tranquilla, non mancherà qualche piccolo imprevisto ma nulla che non si risolverà per il meglio. Possibile sorpresa dal partner nella serata di giovedì.