Cosa riservano le stelle per il weekend del 28 e 29 marzo 2026? Scopriamo insieme l’oroscopo per amore, lavoro, salute e fortuna.
Oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026: i segni di Fuoco
Ariete:
- Amore: amore e passione sabato sera, col partner la sintonia e la complicità è davvero alle stelle. E’ ora di fare un passo in avanti nella relazione?
- Lavoro: per chi lavora, sabato sarà una giornata particolarmente stressante, specie se siete nel campo della ristorazione.
- Salute: sì al divertimento ma sì anche a un bel pò di sano riposo, il vostro corpo nel ha bisogno.
- Fortuna: qualche intoppo ci sarà ma non si può dire che non sarà un weekend nel complesso fortunato.
Leone:
- Amore: single all’ascolto, aprite bene le orecchie: sabato sera potreste incontrare una persona davvero speciale!
- Lavoro: tutto filerà liscio come l’olio questo fine settimana anzi, vi divertirete anche molto con i colleghi.
- Salute: l’energia è alle stelle, questo fine settimana non vi fermerà proprio nessuno!
- Fortuna: sabato sarà una giornata molto fortunata soprattutto, come appena detto, per i single!
Sagittario:
- Amore: attenzione attenzione a questi due giorni, possibili litigi e discussioni con il partner a causa della gelosia. Ricordatevi però che la fiducia è alla base di una relazione, se manca è bene parlarne apertamente.
- Lavoro: weekend nel complesso tranquillo, non ci saranno particolari intoppi.
- Salute: domenica da dedicare a ricaricare le energie, una bella passeggiata in mezzo alla natura è quello che ci vuole.
- Fortuna: il cielo è favorevole soprattutto domenica nel pomeriggio.
Oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026: i segni di Terra
Toro:
- Amore: Venere questo fine settimana non vi guarda proprio, se siete single meglio concentrarvi su amici e benessere personale, per le coppie possibili malumori.
- Lavoro: per chi lavora sarà un weekend davvero super, ricco di soddisfazioni personali e anche riconoscimenti in pubblico.
- Salute: nell’ultimo periodo state trascurando il vostro benessere interiore, è ora di fermarmi a riflettere e capire di cosa realmente avete bisogno per stare bene.
- Fortuna: weekend senza troppi imprevisti, anche se qualche piccolo evento sfortunato potrebbe verificarsi.
Vergine:
- Amore: le stelle vi invitano a parlare apertamente con il vostro partner, tenervi tutto dentro non fa bene né a voi né alla relazione.
- Lavoro: fine settimana non particolarmente positivo, molti di voi potrebbero avere a che fare con clienti difficili. Ci vuole calma e pazienza.
- Salute: qualche acciacco nella giornata di sabato potrebbe costringervi a rivedere i vostri progetti per la sera.
- Fortuna: non sarà un weekend molto fortunato anzi, gli imprevisti sono dietro l’angolo!
Capricorno:
- Amore: c’è una questione in sospeso con il partner che non vi fa dormire la notte, è tempo di chiarimenti e di riflessioni.
- Lavoro: weekend da incorniciare lavorativamente parlando, se continuerete così presto potreste ricevere una promozione!
- Salute: influenza e acciacchi invernali sono solo un ricordo, siete super pronti per questa primavera!
- Fortuna: domenica attenzione, le stelle potrebbero improvvisamente voltarvi le spalle!
Oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026: i segni di Aria
Gemelli:
- Amore: dopo un periodo difficile, l’amore è tornato a splendere nella vostra vita, sabato aspettatevi una sorpresa dal partner.
- Lavoro: per chi lavora questo weekend, saranno due giorni particolarmente stressanti, cercate quindi di affrontarli con lo spirito giusto.
- Salute: da quant’è che non fate regolare attività fisica? Se la risposta è “da tanto” beh, è ora di cambiare rotta, ne va della vostra salute.
- Fortuna: sabato giornata fortunatissima per i single!!
Bilancia:
- Amore: ci sono troppe tensioni ultimamente con il partner, come mai? Cos’è che davvero non funziona? Le stelle vi invitano a fare chiarezza dentro di voi.
- Lavoro: weekend tranquillo, senza imprevisti e soprattutto senza troppo stress.
- Salute: le stelle vi invitano a passare maggior tempo all’aria aperta, al fine di ricaricare le vostre energie.
- Fortuna: non è il weekend giusto per sfidare la sorte.
Acquario:
- Amore: c’è qualcosa che vi turba, qualcosa che non vi fa essere voi stessi nella relazione. E’ tempo di guardarvi dentro, state davvero vivendo una relazione appagante e felice?
- Lavoro: fine settimana molto tranquillo senza troppe preoccupazioni.
- Salute: avete bisogno di ricaricarvi mentalmente, avete bisogno di fare attività stimolanti.
- Fortuna: sabato giornata sfortunata, domenica però la fortuna sarà dalla vostra parte!
Oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026: i segni d’Acqua
Cancro:
- Amore: dopo una settimana difficile, il weekend sarà positivo, chi è in coppia ritroverà la passione perduta.
- Lavoro: per chi lavora sarà un weekend ricco di novità e di soddisfazioni personali!
- Salute: è tempo, se non lo avete fatto, di dire addio alle cattive abitudini e, soprattutto, cominciare a mangiare più sano.
- Fortuna: weekend nel complesso fortunato.
Scorpione:
- Amore: domenica cari single potreste fare un incontro davvero speciale e soprattutto inaspettato.
- Lavoro: qualche imprevisto di troppo questo fine settimana, specie per chi lavora nel mondo dello spettacolo.
- Salute: il riposo deve essere una priorità questo weekend, ne avete davvero bisogno, al fine di affrontare al meglio le prossime settimane.
- Fortuna: tanta fortuna domenica, specie per i single!
Pesci:
- Amore: le stelle invitano i single a non starsene chiusi in casa, se volete incontrare la persona giusta uscite e, soprattutto, osate!
- Lavoro: il nervosismo vi metterà i bastoni tra le ruote questo weekend, un bel respiro e cercate di fare del vostro meglio.
- Salute: il vostro corpo richiede attenzione, lo stress accumulato rischia di ripercuotersi sulla vostra salute: è tempo di fermarvi e riposare.
- Fortuna: weekend senza troppa fortuna.