Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalía: il debutto al Lux Tour a Lione

La vittoria ad Amici ha aperto a Giulia Stabile nuove porte: la ballerina ha ufficialmente debuttato nel corpo di ballo di Rosalía al via del Lux Tour alla LDLC Arena di Lione. L’ingresso nel cast dello show internazionale segna per lei il passaggio da volto televisivo a interprete in tournée, un risultato che ha attirato l’attenzione dei fan e dei colleghi. Nei video condivisi sui social si vede Giulia Stabile in primo piano mentre danza accanto all’artista spagnola, una scena che conferma il suo ruolo nella produzione globale.

Per chi conosce la sua storia, il debutto non è stato un colpo di fortuna ma la conseguenza di anni di lavoro. Corpo di ballo, disciplina e visibilità televisiva si sono combinati per proiettare la sua carriera oltre i confini nazionali. In passato Giulia aveva raccontato di aver pianto durante un concerto di Rosalía, desiderando di essere sul palco invece che in platea: quella tensione emotiva si è trasformata oggi in realtà, con la giovane danzatrice che ora gira il mondo con il tour e accumula consensi e commenti positivi.

Il debutto a Lione e la natura spettacolare del tour

La prima tappa del Lux Tour è stata pensata come un evento quasi sacro: la scenografia, l’orchestra e le scelte musicali hanno creato un’atmosfera solenne. Tour internazionale e produzione sinfonica caratterizzano il progetto di Rosalía, che ha registrato l’album Lux con un gruppo orchestrale e voci corali. Durante la serata sono stati eseguiti molti brani dell’album, tra cui pezzi che mescolano elementi classici ed elettronici, creando un impatto che ha convinto buona parte della critica e del pubblico, pur lasciando qualche osservazione sulla scelta di uno staging a tratti più essenziale rispetto alle aspettative barocche del disco.

Cosa è successo sul palco

Lo show ha alternato momenti intimi e sequenze coreografiche imponenti: Rosalía ha fatto apparizioni sorprendenti, ha cantato brani solisti e cover e ha integrato elementi scenici come un grande cubo-“incensiere” che ha coinvolto il parterre. Scaletta e arrangiamenti hanno privilegiato l’album Lux, con inserti tratti da lavori precedenti e omaggi inaspettati. In mezzo a questo apparato si è visto Giulia Stabile esibirsi, contribuendo alle coreografie che hanno accompagnato le sequenze più visive dello spettacolo e confermando la sua presenza in un cast di ballerini scelti per affiancare l’artista catalana.

Reazioni e sostegno dal mondo di Amici

La notizia del debutto di Giulia Stabile ha subito raccolto messaggi di affetto e orgoglio dagli ambienti televisivi che l’hanno lanciata. Tra i sostenitori più visibili ci sono stati ex colleghi e insegnanti: Rudy Zerbi ha condiviso immagini della performance sui suoi canali social esprimendo felicità per il traguardo raggiunto; Elena D’Amario, presente come giudice al Serale, ha mostrato il suo appoggio con messaggi affettuosi; infine Raffaella Mennoia ha rilanciato i contenuti dedicati a Giulia. Questo sostegno pubblico sottolinea come il passaggio dalla televisione al palcoscenico internazionale sia percepito come un avanzamento professionale significativo.

I messaggi dei colleghi

I commenti sono andati oltre i semplici complimenti, diventando testimonianze della rete di rapporti costruita in anni di lavoro televisivo. Sostegno e consigli hanno accompagnato la giovane danzatrice in questa nuova fase, confermando l’importanza del supporto professionale e umano nel mondo dello spettacolo. Per molti fan, la storia di Giulia è diventata un esempio di come la costanza possa trasformare un sogno in opportunità concrete, anche su palchi internazionali.

Scaletta, tappa italiana e prospettive

Il tour promuove l’album Lux, uscito il 7 novembre 2026, e propone una scaletta che alterna nuovi brani a pezzi storici. Tra i titoli eseguiti nelle prime date figurano singoli che hanno suscitato dibattito per la loro ricchezza sonora e per le scelte interpretative. Per l’Italia è stata annunciata una data al Unipol Forum di Assago il 25 marzo, con biglietti rimasti limitati e pacchetti VIP molto richiesti; l’attesa alimenta l’interesse verso la performance nostrana e verso l’eventuale conferma di Giulia Stabile anche in quella tappa.

Nel complesso, l’ingresso di Giulia Stabile nel progetto di Rosalía rappresenta un capitolo importante della sua carriera: un mix di emozione personale, visibilità internazionale e conferme professionali che potrebbe aprire ulteriori strade. Per il pubblico giovane è una storia che parla di passione, sacrificio e opportunità, un promemoria del fatto che la formazione televisiva può diventare trampolino di lancio verso palchi globali.