Quando Carolyn Smith parla, non le manda a dire. E l’intervista a Nuovo Tv non fa eccezione. In un attacco diretto, la presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha accusato Raimondo Todaro di aver mostrato scarsa gratitudine verso Milly Carlucci e il programma che lo ha fatto crescere come professionista.

Carolyn Smith contro Todaro, il botta e risposta su Instagram

Così esordisce la coreografa Carolyn Smith. “Capisco che volesse fare carriera altrove”, ha detto, “ma non posso perdonargli la mancanza di rispetto nei confronti di Milly. Lasciare senza un confronto, senza parlarne prima, è stata una mossa sbagliata. E poi, quando è uscito, ha cominciato a sparlare di chi lo aveva sempre sostenuto.”

Le parole non sono passate inosservate. Dopo poche ore, la risposta di Raimondo Todaro non si è fatta attendere. Un post su Instagram, chiaro e diretto. Con un tono che non lascia spazio a fraintendimenti, l’ex professore di Amici ha ribadito di essere deluso dalle parole di Carolyn Smith. E la risposta è secca: “Trova un’intervista dove ho parlato male di Milly o del programma.” queste le parole del maestro, Todaro ha suggerito che prima di lanciare accuse, fosse meglio avere prove concrete.

Todaro risponde a Carolyn Smith: “Non ho mai parlato male di Milly o del programma”

Ma non si è fermato lì. Il suo messaggio continua con un’apertura al confronto : “Sono disponibile, ma solo nel rispetto della verità. E quella che hai descritto non è la mia verità.” Un chiaro invito a chiarire le cose.

Nel frattempo, Ballando con le Stelle si prepara a celebrare i suoi primi 20 anni di vita televisiva. Nel maggio del 2025 andrà in onda un’edizione speciale, con storici concorrenti e ballerini a tornare sul palco. Tra i confermati, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, mentre la presenza di Guillermo Mariotto resta in bilico. L’edizione speciale, che andrà in onda dal 9 maggio su Rai 1, sarà un’occasione per rivedere i volti che hanno fatto la storia del programma, ma anche per scoprire i nuovi maestri che entreranno nella prossima stagione. Milly Carlucci, come sempre, alla guida di un’edizione che promette di emozionare e celebrare i venti anni di successi dello show.