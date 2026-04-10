Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend dell’11 e del 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 11-12 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend 11-12 aprile 2026 sono Cancro, Leone e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Pesci.
Oroscopo weekend 11-12 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend 11-12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: saranno due giorni all’insegna del nervosismo, con il partner le cose non vanno nel verso giusto, possibili litigi entrambi i giorni. Domenica sera però sorpresa in famiglia che vi farà tornare il sorriso.
- Toro: la stanchezza questo fine settimana si farà sentire più del solito, il consiglio è quindi di rivedere i vostri piani e riuscire a dedicare il giusto tempo a ricaricare le energie.
- Gemelli: dopo una settimana negativa, il weekend vi sorriderà, specie nella giornata di sabato dove vivrete momenti davvero unici assieme alla persona che amate.
- Cancro: che bel fine settimana vi aspetta! Le stelle vi sorridono e ogni cosa vi sembrerà possibile. La giornata di domenica sarà senza dubbio la migliore, con sorprese inaspettate.
- Leone: due giorni molto positivi all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Anche in amore tutto procede a gonfie vele, chissà che non ci scappi la fatidica proposta!
- Vergine: weekend difficile, l’umore infatti non sarà dei migliori per via di alcune incomprensioni con amici e parenti. Anche in amore qualche screzio con il partner sabato sera.
- Bilancia: weekend nel complesso sereno, senza imprevisti particolari. Attenzione solamente a un pò di nervosismo nella giornata di sabato che potrebbe ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali.
- Scorpione: non sarà un weekend semplicissimo da punto di vista sentimentale ma, per chi invece lavora, saranno due giorni pieni di soddisfazioni e anche di riconoscimenti.
- Sagittario: fine settimana super, passione e romanticismo saranno al centro di entrambe le giornate, la vostra relazione procede davvero come meglio non potrebbe!
- Capricorno: fine settimana a due facce, se sabato sarà una giornata sottotono e particolarmente nervosa, domenica invece spazio alla spensieratezza e al buon umore.
- Acquario: nel complesso sarà un fine settimana sereno senza troppe preoccupazioni. Domenica tanto divertimento in vista assieme agli amici di sempre.
- Pesci: weekend difficile, soprattutto la giornata di sabato dove i contrattempi e gli imprevisti saranno diversi, tanto da costringervi a cambiare i vostri piani per la giornata.