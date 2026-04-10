Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend dell’11 e del 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 11-12 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend 11-12 aprile 2026 sono Cancro, Leone e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Pesci.

Oroscopo weekend 11-12 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend 11-12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale: