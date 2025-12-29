Classifica dei Segni Zodiacali per il 2026: Previsioni di Paolo Fox

In vista del nuovo anno, Paolo Fox ha anticipato le sue previsioni per il 2026, fornendo indicazioni sui segni zodiacali più fortunati. Durante un’apparizione nel programma Domenica In, condotto da Mara Venier, l’astrologo ha presentato una classifica dettagliata che evidenzia le opportunità in amore, lavoro e fortuna per i vari segni zodiacali.

I segni più favoriti

Il 2026 si preannuncia come un anno favorevole per i segni del Leone e del Sagittario, entrambi valutati con 15 stelle. Questi segni beneficeranno di opportunità in ogni ambito della vita, con possibilità di nuove relazioni o decisioni significative come il matrimonio. Anche i Pesci e i Gemelli si collocano bene, con 14 stelle, promettendo amore e sviluppo professionale.

Classifica dei segni zodiacali

Di seguito è riportata la classifica dettagliata dei segni zodiacali secondo le previsioni di Paolo Fox:

Leone: 15 stelle

15 stelle Sagittario: 15 stelle

15 stelle Pesci: 14 stelle

14 stelle Gemelli: 14 stelle

14 stelle Bilancia: 13 stelle

13 stelle Capricorno: 13 stelle

13 stelle Ariete: 12 stelle

12 stelle Cancro: 12 stelle

12 stelle Vergine: 12 stelle

12 stelle Acquario: 11 stelle

11 stelle Scorpione: 11 stelle

11 stelle Toro:11 stelle

Dettagli per ciascun segno

Le previsioni specifiche per alcuni segni chiave mettono in evidenza le aree di amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Per il Ariete, il 2026 offrirà molteplici occasioni in amore, con cinque stelle assegnate a questo settore. Tuttavia, la fortuna risulterà meno favorevole, a causa di Giove in posizione sfavorevole, che potrebbe ostacolare i progressi, soprattutto nella prima parte dell’anno.

Toro

I nati sotto il segno del Toro dovranno concentrarsi maggiormente sul lavoro, con quattro stelle in amore. La prima metà dell’anno sarà propizia, ma si consiglia di prestare attenzione nella seconda parte per evitare possibili difficoltà.

Gemelli

Per i Gemelli, il 2026 rappresenta un anno di grande rinnovamento, con cinque stelle in amore e cinque anche nel lavoro. Le relazioni saranno al centro dell’attenzione, e si prevedono opportunità di crescita professionale significative.

Leone e Sagittario

Il Leone e il Sagittario si distinguono come i segni più fortunati dell’anno, con opportunità in ogni ambito. In particolare, il Leone potrebbe trovare l’anima gemella, mentre il Sagittario avrà l’occasione di rinnovare le proprie ambizioni lavorative.

Prospettive per il 2026

Il 2026 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti e opportunità per molti segni zodiacali. Con la predominanza di elementi di fuoco, come il senso di iniziativa e la voglia di mettersi in gioco, i nati sotto questi segni dovranno affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Ogni transito planetario porta con sé sia opportunità che sfide, e la chiave del successo sarà la capacità di adattarsi e sfruttare al meglio le circostanze.