Monte contro Rodriguez e Salemi: mandato agli avvocati per tutelare il proprio nome

Dalle battute sul passato sentimentale alle accuse di diffamazione: Francesco Monte avrebbe deciso di muoversi per vie legali dopo le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sul podcast

Negli ambienti del gossip e dei social è scoppiata una nuova polemica che vede al centro Francesco Monte e due sue ex compagne. Tutto ha avuto origine da una puntata del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi, in cui è intervenuta anche Cecilia Rodriguez. Le conversazioni, riportate da diversi siti e rilanciate sui social, hanno stimolato una reazione netta da parte del modello tarantino, che avrebbe incaricato i suoi legali di valutare possibili azioni.

La vicenda è salita di tono quando alcuni passaggi dell’intervista sono stati ripresi e commentati da testate online. Secondo il racconto di giornalisti che seguono il caso, tra cui Gabriele Parpiglia, Monte non si sarebbe limitato a smentire o a reagire su Instagram, ma avrebbe dato un mandato formale per «tutelare il proprio nome nelle sedi opportune».

In più, sarebbe pronta una contestazione verso alcuni siti che avrebbero alterato il senso delle affermazioni delle due influencer.

Cosa è emerso dal podcast

Durante la conversazione andata in onda nel podcast, Cecilia Rodriguez ha toccato episodi del suo passato sentimentale richiamando, senza nominarlo sempre esplicitamente, Francesco Monte. In diversi passaggi l’argentina ha insistito su una frase ripetuta che, nella trascrizione mediatica, è diventata uno dei punti di attrito con l’ex: “io dimentico di essere stata fidanzata con lui”.

Inoltre, il dialogo ha preso pieghe ironiche su abitudini intime, compreso il tema dei giocattoli per adulti, con riferimenti al fatto che l’ex non avrebbe gradito determinati comportamenti. Questi dettagli, raccontati con tono scherzoso dalla coppia di conduttrici, hanno poi scatenato ampia eco nei commenti pubblici.

Il tono dell’intervista e le ripercussioni

Il clima in studio è stato a tratti leggero e a tratti pungente, e la conduzione di Giulia Salemi è stata messa sotto la lente: alcuni osservatori ritengono che il conduttore abbia alimentato la conversazione invece di contenerla. Quando si parla in un formato con grande visibilità come un podcast, le battute rischiano di assumere un peso maggiore e di avere conseguenze sulla reputazione delle persone coinvolte, come sottolineato anche da commentatori del settore.

La reazione di Francesco Monte e il ricorso agli avvocati

Di fronte alla diffusione delle dichiarazioni, Francesco Monte ha scelto una risposta pubblica e decisa: attraverso una storia su Instagram ha definito il comportamento delle due ex “sedicenni rancorose” e ha annunciato l’intenzione di procedere per tutelare la propria immagine. Sempre secondo fonti giornalistiche, il modello avrebbe già dato mandato ai legali per valutare strumenti civili o penali contro chi ritiene abbia diffuso informazioni false o tendenziose. La strategia sembra mirata sia a limitare il danno d’immagine sia a scoraggiare la ripubblicazione di contenuti ritenuti distorti.

Il possibile fronte legale

La linea seguita pare duplice: da un lato la contestazione delle frasi così come riportate da alcuni siti, dall’altro la valutazione di una mossa formale nei confronti delle autrici delle affermazioni. In casi del genere, la disputa può passare attraverso denunce per diffamazione o richieste di rettifica, ma ogni azione richiede l’esame accurato di testimonianze, registrazioni e trascrizioni. Monte punta evidentemente a chiarire la versione dei fatti e a evitare che certe frasi rimangano non contestate nel flusso mediatico.

Il contesto sociale e le osservazioni esterne

Accanto alla disputa personale, la vicenda solleva questioni più ampie sul ruolo dei podcast e dei media digitali nel gestire interviste delicate. Alcuni commentatori ritengono che chi conduce una trasmissione abbia la responsabilità di moderare i toni quando si toccano argomenti potenzialmente lesivi della reputazione altrui. Altri sottolineano che il confronto pubblico tra ex partner rientra nelle dinamiche dello spettacolo e che la responsabilità editoriale ricade anche sulle testate che rilanciano i clip.

Infine, è intervenuta la fidanzata attuale di Francesco Monte, Isabella De Candia, che ha espresso comprensione per il gossip tra ex ma ha ricordato come il formato e la portata mediatica possano amplificare gli effetti. La sua osservazione riporta l’attenzione sulla differenza tra chiacchiere private e affermazioni rese in spazi pubblici, con la possibilità concreta che questa vicenda continui a svilupparsi sia sui social sia, eventualmente, nelle aule legali.