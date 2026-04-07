Passate Pasqua e Pasquetta, scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana da martedì 7 a domenica 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 7-12 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana da martedì 7 al 12 aprile 2026 sono Leone, Sagittario e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Scorpione.

Oroscopo settimana 7-12 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana da martedì 7 a domenica 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale: