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L'oroscopo della settimana dal 7 al 12 aprile 2026: le previsioni segno per segno

oroscopo settimana 7 12 aprile 2026

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

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Passate Pasqua e Pasquetta, scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana da martedì 7 a domenica 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 7-12 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana da martedì 7 al 12 aprile 2026 sono Leone, Sagittario e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Scorpione.

Oroscopo settimana 7-12 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana da martedì 7 a domenica 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: super settimana dal punto di vista lavorativo, con tante soddisfazioni personali in arrivo. Settimana meno fortunata in amore, con possibili tensioni con il partner.
  • Toro: settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno gli imprevisti, specie sul lavoro. Attenzione a un eccessiva stanchezza a partire da giovedì, sfruttate il tempo libero per ricaricarvi.
  • Gemelli: settimana no, le stelle vi metteranno i bastoni tra le ruote, sia sul lavoro sia dal punto di vista sentimentale. Litigi e discussioni col partner potrebbero essere all’ordine del giorno.
  • Cancro: settimana a due facce, molto positiva dal punto di vista sentimentale, con sorprese in arrivo soprattutto per i single. Qualche difficoltà di troppo sul lavoro per via della stanchezza accumulata.
  • Leone: settimana top, lavorativamente parlando le soddisfazioni sono dietro l’angolo e anche una possibile promozione! In amore romanticismo e passione saranno al centro delle vostre serate.
  • Vergine: il nervosismo questa settimana vi renderà le giornate davvero difficili, sul lavoro rischierete di performare al di sotto delle vostre potenzialità, e in amore i litigi sono dietro l’angolo.
  • Bilancia: settimana a due facce, ottima dal punto di vista lavorativo, nuova collaborazione in vista? Un pò meno dal punto di vista sentimentale con vecchi rancori che torneranno a galla.
  • Scorpione: settimana difficile specie in amore, sia per i single sia per chi è in coppia. Le stelle, infatti, vi voltano le spalle. Sul lavoro va un pò meglio ma non sarà una settimana particolarmente soddisfacente.
  • Sagittario: dopo un periodo no, torna il sereno. Questa sarà infatti una settimana davvero super, con tante sorprese e tante soddisfazioni personali. Sta a voi viverla appieno.
  • Capricorno: nel complesso sarà una settimana serena anche se non mancheranno gli intoppi sul lavoro, specie a partire da giovedì. In amore ottime chance per i single!
  • Acquario: tanta fortuna per voi questa settimana, specie in amore. Una persona speciale vi chiamerà? Il vostro partner vi chiederà la mano? Insomma, una settimana davvero unica per molti di voi.
  • Pesci: settimana serena e tranquilla, senza troppi imprevisti. Unica nota negativa la tanta stanchezza accumulata nell’ultimo periodo, che si farà sentire specie sul finire della settimana.