Passate Pasqua e Pasquetta, scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana da martedì 7 a domenica 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 7-12 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana da martedì 7 al 12 aprile 2026 sono Leone, Sagittario e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Scorpione.
Oroscopo settimana 7-12 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana da martedì 7 a domenica 12 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: super settimana dal punto di vista lavorativo, con tante soddisfazioni personali in arrivo. Settimana meno fortunata in amore, con possibili tensioni con il partner.
- Toro: settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno gli imprevisti, specie sul lavoro. Attenzione a un eccessiva stanchezza a partire da giovedì, sfruttate il tempo libero per ricaricarvi.
- Gemelli: settimana no, le stelle vi metteranno i bastoni tra le ruote, sia sul lavoro sia dal punto di vista sentimentale. Litigi e discussioni col partner potrebbero essere all’ordine del giorno.
- Cancro: settimana a due facce, molto positiva dal punto di vista sentimentale, con sorprese in arrivo soprattutto per i single. Qualche difficoltà di troppo sul lavoro per via della stanchezza accumulata.
- Leone: settimana top, lavorativamente parlando le soddisfazioni sono dietro l’angolo e anche una possibile promozione! In amore romanticismo e passione saranno al centro delle vostre serate.
- Vergine: il nervosismo questa settimana vi renderà le giornate davvero difficili, sul lavoro rischierete di performare al di sotto delle vostre potenzialità, e in amore i litigi sono dietro l’angolo.
- Bilancia: settimana a due facce, ottima dal punto di vista lavorativo, nuova collaborazione in vista? Un pò meno dal punto di vista sentimentale con vecchi rancori che torneranno a galla.
- Scorpione: settimana difficile specie in amore, sia per i single sia per chi è in coppia. Le stelle, infatti, vi voltano le spalle. Sul lavoro va un pò meglio ma non sarà una settimana particolarmente soddisfacente.
- Sagittario: dopo un periodo no, torna il sereno. Questa sarà infatti una settimana davvero super, con tante sorprese e tante soddisfazioni personali. Sta a voi viverla appieno.
- Capricorno: nel complesso sarà una settimana serena anche se non mancheranno gli intoppi sul lavoro, specie a partire da giovedì. In amore ottime chance per i single!
- Acquario: tanta fortuna per voi questa settimana, specie in amore. Una persona speciale vi chiamerà? Il vostro partner vi chiederà la mano? Insomma, una settimana davvero unica per molti di voi.
- Pesci: settimana serena e tranquilla, senza troppi imprevisti. Unica nota negativa la tanta stanchezza accumulata nell’ultimo periodo, che si farà sentire specie sul finire della settimana.